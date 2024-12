Arce estrena sistema del Segip y asegura que «hay que renovar rostros y también ideas»

El mandatario destacó la inclusión de la juventud en su Gobierno. Desde este jueves se podrán sacar cédulas de identidad y licencias de conducir en un sistema automatizado del Segip.

eju.tv / Video: Lucho X Bolivia

El presidente Luis Arce participó la mañana de este jueves en la entrega de la estación de Emisión Documental Automatizada (EDA) del Segip, acto en el que se refirió a la inclusión de la juventud en la administración pública, porque «hay que renovar rostros, pero también ideas».

«Lo habíamos conversado profundamente con nuestro jilata, requerimos un cambio no solamente de rostros, de pensamientos, sino también un cambio, una renovación en todo aspecto, un proceso de cambio. Un proceso de cambio no avanza, no se consolida si no hay gente detrás empujando, viniendo, renovando y cambiando hacia la consecución de objetivos», manifestó en su discurso.

Arce puso de ejemplo los casos de Omar Yujra, presidente de la Cámara de Diputados, y del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como personas jóvenes que hoy aportan al «proceso de cambio» en la renovación de personas.

«Nosotros creemos firmemente que hay que renovar rostros pero también ideas, y aquí nuestro Segip y el Ministerio de Gobierno están demostrando que no nos habíamos equivocado cuando planteamos a la juventud,le hemos apostado a la juventud y no nos arrepentimos», sostuvo la autoridad.

Emisión Documental Automatizada

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) inauguró este 5 de diciembre la estación de Emisión Documental Automatizada (EDA), que entregará cédulas de identidad y licencias de conducir las 24 horas, los siete días de la semana, todo el año.

El sistema funciona de forma parecida a los cajeros automáticos: el ciudadano se acerca a una de las máquinas, pulsa sus datos, paga los valores y recibe su documentación. En La Paz, el sistema ya está disponible en el Segip de Sopocachi.

«Los avances y el trabajo del Segip son para beneficio de la población ya que no existen bolivianos de primera ni de segunda clase, y así todos tendrán el acceso al documento de identidad para el ejercicio de sus derechos”, declaró ladirectora nacional del Segip, Patricia Hermosa.