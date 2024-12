Manfred confirma su candidatura después de recibir del TSE la personería jurídica de APB-Súmate

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Manfred Reyes Villa después de recibir la personería jurídica de APB Súmate. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Manfred Reyes Villa recibe personería jurídica de Súmate y confirma que será candidato presidencial, pero aún no eligió a su ‘vice’; presidente del TSE: Los porcentajes de blancos y nulos muestran el descontento de la ciudadanía; y, Fiscalía de EEUU: Maximiliano Dávila, exjefe de la Agencia Antinarcóticos de Bolivia, fue extraditado por cargos de importación de cocaína y armas de fuego. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Manfred Reyes Villa recibe personería jurídica de Súmate y confirma que será candidato presidencial, pero aún no eligió a su ‘vice’

El político y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa llegó este viernes a La Paz para recibir la personería jurídica de su partido político Súmate. Al salir de las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Reyes Villa remarcó que antes de confirmar su candidatura a la presidencia de Bolivia tenía que tener en mano la personaría jurídica del frente con el que postulará. “Ya podemos hablar de Manfred (como) candidato a la presidencia”, confirmó. En el 2025 se realizarán las elecciones generales en el país y aunque desde hace semanas Manfred había anunciado la recolección de firmas para convertir a la agrupación Súmate en un partido político, había evitado confirmar su candidatura a la Presidencia.

https://eju.tv/2024/12/manfred-reyes-villa-recibe-personeria-juridica-de-sumate-y-confirma-que-sera-candidato-presidencial-pero-aun-no-eligio-a-su-vice/

– “Manfred es un irresponsable por priorizar su candidatura, es un llanero solitario”, señala el diputado Astorga

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Betto Astorga, consideró que es mucha irresponsabilidad de parte de Manfred Reyes Villa, actualmente alcalde de la ciudad de Cochabamba, por priorizar su candidatura presidencial y electoralizar el país en estos momentos. Dijo que con ese tipo de accionar está dividiendo el voto de la oposición y que eso sólo beneficiará al Movimiento Al Socialismo (MAS). Hasta dijo que llama la atención el tiempo récord en el que obtuvo la personería jurídica de su partido político Súmate. “Más allá de mandar una candidatura solitaria que simplemente divida a la oposición, debería tratar de unificarla, pero no está en esa posición, por eso me parece que irresponsable, lo llamaría un llanero solitario y no sabemos si es opositor oficialista”, expresó.

https://eju.tv/2024/12/manfred-es-un-irresponsable-por-priorizar-su-candidatura-es-un-llanero-solitario-senala-el-diputado-astorga/

– Presidente del TSE: Los porcentajes de blancos y nulos muestran el descontento de la ciudadanía

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó este viernes que el sistema de elección de jueces «no les gusta a los bolivianos», en virtud de las cifras de votos blancos y nulos que dejó este proceso en sus dos anteriores versiones, que muestran el «descontento» de la gente. «A los ciudadanos y ciudadanas bolivianos, bolivianas, no les gusta este sistema de elección de jueces. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera elección del año 2011 el voto blanco y nulo llegó en cifras redondas a un 57%, y en la segunda oportunidad del año 2017 este porcentaje se incrementó: los votos blancos y nulos llegaron al 65%», manifestó. Añadió que esto representa el descontento de la población con el sistema de designación de autoridades judiciales.

https://eju.tv/2024/12/presidente-del-tse-los-porcentajes-de-blancos-y-nulos-muestran-el-descontento-de-la-ciudadania/

– Vargas: La Ley de Redistribución de Escaños debe ser tratada hasta la primera quincena de enero

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, expresó su preocupación por el retraso en la aprobación de la Ley de Redistribución de Escaños, un instrumento esencial para el proceso electoral de 2025. En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Vargas, aseguró que la Asamblea Legislativa debe tratar el proyecto de ley hasta la primera quincena de enero. En su criterio, el retraso parlamentario podría impactar negativamente el cronograma del Órgano Electoral y reducir los plazos técnicos necesarios para la delimitación de circunscripciones uninominales. Vargas recordó que el crecimiento poblacional reflejado en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2023 exige al TSE redibujar las circunscripciones.

https://eju.tv/2024/12/vargas-la-ley-de-redistribucion-de-escanos-debe-ser-tratada-hasta-la-primera-quincena-de-enero/

– Fiscalía de EEUU: Maximiliano Dávila, exjefe de la Agencia Antinarcóticos de Bolivia, fue extraditado por cargos de importación de cocaína y armas de fuego

El fiscal de los Estados Unidos (EEUU) para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y la Administradora de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), y Anne Milgram, informaron este viernes que Maximiliano Dávila Pérez, también conocido como “Macho”, fue extraditado de Bolivia y llegó al país norteamericano en horas de la mañana para enfrentar cargos federales, por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y para usar y poseer ametralladoras en conexión con esta conspiración de importación de cocaína. En el documento emitido por la DEA, INFORME-DEA-DAVILA también especifica que el ahora imputado realizará esta tarde su comparecencia inicial en el Distrito Sur de Nueva York.

https://eju.tv/2024/12/fiscalia-de-eeuu-maximiliano-davila-exjefe-de-la-agencia-antinarcoticos-de-bolivia-fue-extraditado-por-cargos-de-importacion-de-cocaina-y-armas-de-fuego/

– MAS evista: La DEA va a obligar a Dávila a mentir para involucrar a Evo con el narcotráfico

La dirigencia de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) se pronunció este viernes sobre la extradición del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila, a quien creen que la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense obligará a mentir para involucrar a Evo Morales en los delitos de narcotráfico. «Lo van a obligar al Dávila a mentir para involucrar al líder indígena de Bolivia; los de la DEA, por más que va a hablar la verdad el Dávila, van a salir a decir que es responsable Evo Morales, hay un complot desde el Gobierno y la justicia boliviana de montar falsos contra el hermano Evo», manifestó el dirigente Rodolfo Machaca. «Aquí hay un plan para involucrar al hermano Evo Morales y los pueblos indigenas con el narcotráfico», agregó

https://eju.tv/2024/12/mas-evista-la-dea-va-a-obligar-a-davila-a-mentir-para-involucrar-a-evo-con-el-narcotrafico/

– Habrá nueva evaluación sobre el veto a la exportación de aceite y Huanca pide a los productores “acelerar” su distribución

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, pidió a los productores de oleaginosas “acelerar” el suministro de aceite comestible a los mercados del país y a la estatal Emapa. En ese contexto, anunció que este sábado se ejecutará una nueva evaluación sobre la situación del abastecimiento y se comprometió a suspender el veto a la exportación de este este producto se levantará la restricción. “Estamos haciendo ese seguimiento, esperemos que hoy, todo el día vamos a hacer seguimiento, mañana también se pueda regularizar totalmente el abastecimiento y vamos a verificar aquello”, dijo Huanca. “Una vez evaluada, inmediatamente vamos a considerar levantar la medida de la suspensión temporal de las exportaciones”, sostuvo.

https://eju.tv/2024/12/habra-nueva-evaluacion-sobre-el-veto-a-la-exportacion-de-aceite-y-huanca-pide-a-los-productores-acelerar-su-distribucion/

– Ante escasez, el Estado producirá “pronto” su propio aceite comestible, señala el gerente de Emapa

El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, aseguró este viernes que el Estado producirá “pronto” su propio aceite comestible en diferentes presentaciones y abastecerá a la población boliviana, la misma se prevé en un momento en el que la población siente la escasez del producto, principalmente en La Paz. Dijo que la planta que impulsa el Estado boliviano ya está en su última fase de construcción, aunque la misma debía estar lista para mayo de este año, pero se espera que esté lista en las siguientes semanas. “Nuestra industria, nuestra empresa, el Estado boliviano va a tener su propia aceitera, por tanto, ya estamos a semanas de la construcción final de nuestra empresa, donde procesaremos aceite refinado”, enfatizó.

https://eju.tv/2024/12/ante-escasez-el-estado-producira-pronto-su-propio-aceite-comestible-senala-el-gerente-de-emapa/

– Silva afirma que se frenó la «escalada especulativa» del precio del aceite

Según los últimos reportes de los verificativos en el mercado, frenó la escalada especulativa en el precio del aceite, éste bajó hasta Bs 13 y mejoró la oferta; sin embargo, los controles continuarán hasta que el costo del producto se normalice, afirmó este viernes el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. «Otra de las señales que hemos recibido es que el precio del aceite ha frenado en la escalada especulativa que estaba teniendo con el precio», reveló la autoridad gubernamental, en conferencia de prensa, según el reporte de la agencia ABI. Recordó que, en días pasados, en un momento el litro del aceite comestible llegó a costar hasta Bs 20, pero esta jornada los reportes indicaron que el producto se comercializa entre Bs 13 y Bs 15 en el mercado.

https://eju.tv/2024/12/silva-afirma-que-se-freno-la-escalada-especulativa-del-precio-del-aceite/

– Sentencia del TCP ratifica que secretarios y subalcaldes de La Paz deben ser destituidos, prevén demanda contra Arias

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó al alcalde Arias cumplir con la Ley de Fiscalización 499. Bajo esta norma, ocho funcionarios que fueron censurados por el Concejo Municipal, el año pasado, debían dejar el Ejecutivo municipal 24 horas después de que el burgomaestre sea notificado; sin embargo, Arias los restituyó en sus cargos. Una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó que cinco secretarios y tres subalcaldes del municipio de La Paz deben ser destituidos de sus cargos y se anunció una posible demanda contra el alcalde, Iván Arias, por reincorporar a esos funcionarios. Tras ratificarse el fallo del Tribunal de Justicia de La Paz, se pone en riesgo la seguridad jurídica.

https://eju.tv/2024/12/sentencia-del-tcp-ratifica-que-secretarios-y-subalcaldes-de-la-paz-deben-ser-destituidos-preven-demanda-contra-arias/