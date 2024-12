“Manfred es un irresponsable por priorizar su candidatura, es un llanero solitario”, señala el diputado Astorga

El legislador de Comunidad Ciudadana dijo que llama la atención sobre el tiempo récord en el que se logró la personería jurídica, tomando en cuenta que en La Paz no se vieron puntos habilitados para llenar firmas.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Betto Astorga, consideró que es mucha irresponsabilidad de parte de Manfred Reyes Villa, actualmente alcalde de la ciudad de Cochabamba, por priorizar su candidatura presidencial y electoralizar el país en estos momentos. Dijo que con ese tipo de accionar está dividiendo el voto de la oposición y que eso sólo beneficiará al Movimiento Al Socialismo (MAS). Hasta dijo que llama la atención el tiempo récord en el que obtuvo la personería jurídica de su partido político Súmate.

“Él realmente si es un opositor, más allá de mandar una candidatura solitaria que simplemente divida a la oposición, debería tratar de unificarla, pero no está en esa posición, por eso me parece que irresponsable, lo llamaría un llanero solitario y no sabemos si es opositor oficialista, pero prácticamente no beneficia en nada a la oposición”, expresó el legislador.

Dijo que el hecho de adelantar el tema de las elecciones generales y sobre todo cuando se presentan candidaturas de la oposición, lo que simplemente hace que se divida el voto de la ciudadanía y esto hace que beneficie el MAS. Pero, también es algo que ve fuera de contexto, tomando en cuenta que en el país se registra una crisis económica y que son temas que se tiene que resolver, antes que una candidatura.

También observó que en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le hayan otorgado en un “tiempo récord” la personería, ya que en La Paz no observaron puntos de llenado de firmas para este partido, por lo que genera dudas y hasta ven que tiene algún tipo de beneficio desde el Gobierno.