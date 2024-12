Manfred descarta alianza con Tuto y Mesa, les dice que esa alianza fue sólo para “destruirse entre ellos”

Mencionó que ganó en 2009 cuando se alió con varios políticos, pero luego se deshizo, por eso ya no cree en alianzas, sino sólo en la población y en «líderes emergentes».

eju.tv / Video: DTV

El alcalde de Cochabamba y uno de los candidatos presidenciales, con miras a las elecciones general del 2025, Manfred Reyes Villa, descartó este martes que vaya a aliarse ya sea con Jorge Tuto Quiroga o con Carlos Mesa, de los que considera que ese tipo de uniones sólo son para “destruirse” entre ellos. Asimismo, les pidió apoyar al ganador, en referencia a su candidatura, porque se considera “el ganador y el próximo Gobierno” de Bolivia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Me voy a aliar, como lo dije desde el principio, con el pueblo, esa es la primera alianza. Entre ellos, pues miren las alianzas que hacen, se destruyen, no están viendo lo que acaba de decir Carlos Mesa, ese tipo de alianzas son anacrónicas y la gente ya no cree y ya me pasó en el pasado”, afirmó Reyes Villa, tras su arribo a la ciudad de Santa Cruz, con el fin de participar de distinta actividades políticas.

Las declaraciones de Reyes Villa se dan luego de que el presidente de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó este martes que Jorge Tuto Quiroga incumplió un acuerdo de unidad que firmaron los líderes de oposición para presentar una sola candidatura para las elecciones generales de 2025. El lunes 16 de diciembre, el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) anunció que selló un acuerdo con Quiroga para que se presente a las elecciones del próximo año con ese partido. Mesa señaló que el Frente Revolucionario de Izquierda tiene vigente un acuerdo con CC hasta 2025, por lo que no es correcto decir que su alianza estaba rota.

El alcalde cochabambino, por ejemplo, citó que ganó en 2009 cuando se alió con varios políticos, pero luego se deshizo, por eso ya no cree en alianzas, sino sólo en la población y en «líderes emergentes».

«Ellos pueden aliarse cuando esté en la cabeza y que se unan al primero. Nosotros vamos a ganar la elección y vamos a ganar el Gobierno, tenga la seguridad», enfatizó.

Asimismo, señaló que la población le ayudó a conformar su partido político «Sumate», porque saben que ganará para cambiar el país. «Los otros ya han tenido su oportunidad, yo no. Ahora que tenga mi oportunidad verán a una Bolivia diferente y con esperanza y con futuro».