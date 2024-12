Manfred sobre unión opositora: Las alianzas pasadas ya no las quiere el país

El Alcalde de Cochabamba ratificó que se presentará por su cuenta en las elecciones del próximo año.

El candidato a la Presidencia Manfred Reyes Villa se refirió este miércoles a la unión del bloque opositor anunciado por expresidentes y líderes de oposición, una alianza que considera que no es algo que quiera el país.

«Las alianzas pasadas ya no las quiere el país, yo he pasado por eso, porque en 2002 hicimos una alianza, según las encuestas yo iba primero, después se han olvidado», declaró Reyes Villa a la prensa.

En esta jornada, los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, además de los líderes de oposición Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho oficializaron la conformación de un solo bloque opositor para las elecciones generales de 2025.

El Alcalde de Cochabamba descartó cualquier posibilidad de sumarse al bloque, ya que indicó que él sólo puede aliarse «con el pueblo y líderes emergentes», más ahora que recibió la personería de su partido y no habrá necesidad de prestarse una sigla para que, a cambio, deba devolver favores.

«Yo me alío con el pueblo y con líderes emergentes que son los más importantes (…). Si no tienes partido estás a que venga un partido y te diga ‘muy bien, yo te doy la sigla, pero qué me das: senaturías, diputaciones, embajadas, ministerios…’, eso ya no le gusta a la gente», manifestó Reyes Villa.