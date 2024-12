Mientras Arce pide apostar por la producción nacional, un experto alerta que la crisis es multidimensional

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Luis Arce pide apostar por la producción nacional. Foto: ABI

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Arce llama a apostar por lo Hecho en Bolivia y destaca inyección de más de Bs 615,6 millones con la app «Consume lo Nuestro»; Experto evalúa la economía como “negativa” al cierre del 2024, debido a la crisis multidimensional en el país; y, senador Loza dice que se obligó a Evo Morales a no salir del Trópico. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce llama a apostar por lo Hecho en Bolivia y destaca inyección de más de Bs 615,6 millones con la app «Consume lo Nuestro»

El presidente Luis Arce llamó a los bolivianos a apostar por la industria nacional en estas fiestas de fin de año y destacó la inyección de más de Bs 615,6 millones a 1.469 micro, pequeños, medianos y grandes unidades productivas del país a través de la aplicación «Consume lo Nuestro». “Con nuestra aplicación ‘Consume lo Nuestro’, inyectamos hasta el momento más de Bs 615,6 millones a 1.469 micro, pequeños, medianos y grandes unidades productivas del país. En estas fiestas de fin de año llamamos a las y los bolivianos a apostar por lo Hecho En Bolivia y así seguir fortaleciendo nuestra producción nacional”, instó en un post. A través de la app “Consume lo Nuestro”, creada por el Decreto 4513, de mayo de 2021, los funcionarios, personal eventual y consultores en línea de las entidades y empresas del Estado cobran su bono refrigerio cada mes.

– Experto evalúa la economía como “negativa” al cierre del 2024, debido a la crisis multidimensional en el país

Debido a la crisis multidimensional por la que atraviesa el país, la evaluación de la economía al cierre del 2024 es calificada como “negativa”, por el analista económico, Luis Fernando Romero. “Estamos cerrando como la tercera economía más inflacionaria de América Latina y el Caribe, después de Argentina y Venezuela, y se estima que la inflación acumulada llegará a un 10%, en este 2024”, afirmó. La meta anual de inflación prevista por el gobierno para el 2024 en el Presupuesto General del Estado (PGE) fue del 3,6% y según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaría al 4,8%; sin embargo, a noviembre la inflación acumulada llegó al 8,8%, que superó lo previsto. En cuanto al crecimiento, dijo que será del 1,7%, uno de los más bajos de la región y de los últimos años, alejado del 3,7% previsto por el gobierno.

– Crisis energética en el país: dos megacampos de gas natural se agotan en Tarija

La producción gasífera de dos megacampos que quedan en el departamento de Tarija están en declive y surge el temor de una crisis energética en 2025. Datos del sistema Scada de YPFB y de un informe del asambleísta departamental Luis Lema dan cuenta que el megacampo Sábalo disminuyó de 18 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) que producía en 2014 a sólo 6,1 MMm3/d de gas natural. Mientras que, Margarita, el otro megacampo gasífero, en territorio tarijeño, también está en fase de agotamiento, pues de 10,01 MMm3/d que reportaba hace una década ahora su producción es de 5,26 MMm3/d. La merma de ambos campos gasíferos redujo la producción departamental de Tarija de 19,47 MMm3/d que se registraba en octubre de 2023 a 13,02 MMm3/d en octubre del presente año. El descenso es de un 33% a causa del agotamiento de los dos megacampos que todavía están en producción.

– De 7,3 millones de habilitados, 1,3 millones no acudieron a votar en las elecciones judiciales

De 7,3 millones de habilitados para participar de la votación del 15 de diciembre para elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 1,3 millones no acudieron a emitir su voto. Esta cantidad representa el 18% de ausentismo. “De los 7,3 millones de ciudadanos habilitados, 6 millones concurrieron a las urnas, y 1.300.000 no concurrió a las urnas”, señaló el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, A esta cantidad de ausentismo, el vocal electoral recordó que existen 400.000 inhabilitados en todo el territorio nacional. Pidió a estos ciudadanos pasar a los tribunales electorales departamentales, así como los puntos del Servicio de Registro Cívico (Serecí) para rehabitarse, de cara al proceso de las elecciones generales de 2025.

– Tras las judiciales, el TSE se dispone a activar el operativo para las elecciones presidenciales de 2025

El presidente del TSE. Oscar Hassenteufel, solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobar la ley de redistribución de escaños, que el Órgano Electoral presentó en el inicio de octubre. En el Legislativo aguardan el trámite de reposición de la norma. Con la entrega de los resultados, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se dispone a organizar desde enero las elecciones presidenciales programadas para agosto de 2025. En ese marco, urgió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobar la ley de redistribución de escaños legislativos diseñada con base en los resultados del censo de 2024. “A partir de enero ya el Tribunal Supremo Electoral debe dedicar todo su esfuerzo a la elección general programada, en principio, para el 10 de agosto del año 2025”, explicó el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel.

– Senador Loza dice que se obligó a Evo Morales a no salir del Trópico

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, señaló este sábado que se obligó al expresidente Evo Morales a no salir del Trópico de Cochabamba por su propia seguridad. También advirtió del ingreso de policías civiles a esa región para capturarlo. “Lo hemos obligado, es por su propia seguridad. A Evo quieren matarlo y eso no lo vamos a permitir. La propia Policía (y) del Ejército nos siguen informando que han entrado civiles para su captura”, denunció el legislador. Indicó que estos agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas están hospedados en Villa Tunari, Chimoré, Shinahota, pero también en el Centro de Entrenamiento Internacional ‘Las Garras del Valor’. “Estamos informados. Ellos mismos nos informan, contra su voluntad están enviando gente de las Fuerzas Armadas, también de la Policía Nacional”, manifestó.

– Ministro Montaño califica de ‘cobarde’ a Morales por no salir del Trópico

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, calificó de “cobarde” la actitud de Evo Morales al no salir del Trópico de Cochabamba para presentarse ante la Justicia, en el marco de la investigación de trata de personas. “Es un cobarde, habrá que decirlos nomás, porque no quiere salir a la ciudad y no quiere afrontar ante la justicia”, señaló la autoridad. El lunes, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que el expresidente fue imputado formalmente y existe el mandamiento de aprehensión, por la denuncia que lo implica con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. Sin embargo, aclaró que estas no se cumplieron por un “sinnúmero” de situaciones, e incluso porque estaba de por medio la “vida de los funcionarios policiales”.

– PDC y ADN están en la línea roja para perder su personería jurídica, TSE se reunirá la próxima semana

Cerrado el plazo para que las organizaciones políticas renueven sus directivas, el viernes 20 de diciembre, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) están en la línea roja para perder su personería jurídica y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) evaluará sus casos la próxima semana. “En Bolivia tenemos más de 130 partidos políticos, unos de alcance municipal, regional, departamental y nacional; de alcance nacional tenemos en este momento 13 partidos políticos ¿Cuáles están en la línea roja porque ya tienen dos amonestaciones? Son ADN y el Partido Demócrata Cristiano”, advirtió el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe. El TSE determinó ampliar el plazo para que las organizaciones políticas del país renueven sus directivas y adecuen sus estatutos orgánicos hasta el 20 de diciembre.

– Evo busca un vicepresidente con conocimiento y experiencia en materia de justicia y economía

Con miras a las elecciones generales de 2025, el expresidente Evo Morales reiteró ese sábado que “sería ideal” un binomio que incorpore en la Vicepresidencia a un compañero o compañera con compromiso, conocimiento y experiencia en materia de justicia y economía. “Los problemas más apremiantes del país requieren compromiso, conocimiento y experiencia en materia de justicia y economía. Urge una revolución dentro de la justicia y un plan de reactivación económica con medidas a corto y mediano plazo que permitan salvar Bolivia”, escribió. Añadió que para “construir esa alternativa, sería ideal un binomio que incorpore en la Vicepresidencia un compañero o compañera con ese compromiso de vida”. “No me interesa de qué región, departamento o sector que nos ayude a resolver esos temas, no al MAS, sino a Bolivia”, afirmó.

– En tres operativos en Beni afectan al narcotráfico en más de $us 2,4 millones y secuestran 600 paquetes de cocaína

En tres operativos de interdicción, efectuados en el departamento de Beni, se logró una afectación al narcotráfico de más de $us 2,4 millones, además se secuestró 600 paquetes de cocaína e incautó dos aeronaves. De acuerdo con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en un primer operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del departamento de Beni se “logró una afectación aproximada de 250 mil dólares al narcotráfico”. Un segundo operativo, a cargo del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Amazonía Beni, se incautó una aeronave y se secuestró 600 paquetes de cocaína, entre pasta base y clorhidrato de cocaína. La nave tenía matrícula falsa de Brasil, lo que motivó a realizar un rastrillaje en una zona de la provincia Itenéz, donde se encontraron dos caletas que escondían 600 paquetes de cocaína.