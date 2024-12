Nicolás Maduro tiene detenidos a ocho estadounidenses aunque le prometió a Joe Biden no volver a usar esa estrategia para negociar

El verdadero objetivo de las detenciones de los extranjeros de diversos países ha sido vincularlos en supuestos planes conspirativos

Nicolás Maduro

Fuente: infobae.com

El régimen venezolano había prometido a la administración de Joe Biden, en diciembre del año pasado, que no detendría a ningún estadounidense para usarlo como instrumento de canje, como lo hizo en el pasado y que le permitió a Nicolás Maduro la libertad de dos sobrinos de su esposa Cilia Flores condenados por narcotráfico en EEUU y la del comerciante colombiano ahora ministro venezolano Alex Naim Saab. Aun así, los cuerpos de inteligencia en Venezuela han detenido, en lo que va de año, a ocho estadounidenses a quienes imputan intenciones de ejecutar actos de terrorismo o magnicidio.

Hace poco más de dos meses, el 17 de octubre de 2024, en rueda de prensa transmitida en vivo por los medios de comunicación de propaganda del régimen venezolano y en sus redes sociales, Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior de Venezuela, anunció oficialmente lo que venía siendo denunciado de manera aislada, que 19 extranjeros estaban detenidos a los que agregó 15 venezolanos, a quienes responsabilizó de planificar actos terroristas y de magnicidio contra Nicolás Maduro Moros.

Lo que fue evidente es que a todos y cada uno de esos extranjeros los habían detenido, en diversos pasos de la faja fronteriza, y mantenidos en desaparición forzada desde hacía un mes, ya que sus detenciones ocurrieron entre septiembre y octubre 2024. Todos sometidos a desaparición forzada.

Desde que Diosdado Cabello llegó al Ministerio del Interior hay más una veintena de extranjeros detenidos y señalados de presuntas conspiraciones contra Nicolás Maduro

Posteriormente, se sabe que fueron sometidos a interrogatorios en casas o centros no oficiales de los cuerpos de seguridad. Se les instó a declararse culpables o autoincriminarse de planificar actos terroristas y de involucrar a dirigentes de la oposición venezolana.

Cabello Rondón le dijo al país que había 19 extranjeros detenidos de diversas nacionalidades, pero solo mencionó a 14 de ellos: siete ciudadanos estadounidenses.

El verdadero objetivo de las detenciones de los extranjeros de diversos países ha sido vincularlos en supuestos planes conspirativos con la líder de la oposición, María Corina Machado. Para hacer creíble la supuesta estrategia, Diosdado Cabello, así como Jorge Rodríguez, involucran al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez y a los venezolanos Iván Simonovis, un ex comisario policial; a los ex diputados Julio Borges, Carlos Vecchio, Juan Pablo Guanipa, entre otros.

Ha insistido Cabello en que esa conspiración tiene la injerencia de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, adscrito al Ministerio de Defensa.

Wilbert Joseph Castañeda Gómez, el navy seal estadounidense detenido en Aragua

Estadounidenses detenidos

Durante una intervención en una sesión de la Asamblea Nacional, el 17 de septiembre de 2024, Diosdado Cabello anunció que ese día había sido detenido, en Caracas, un estadounidense cuyo nombre no reveló, pero que preparaba un atentado contra él y que supuestamente estaba fotografiando instalaciones eléctricas, petroleras y unidades militares.

Agregó que lo venían siguiendo, a la vez que afirmó: “Tengan la certeza que este caballero forma parte del plan contra Venezuela”, y lo relacionó al “terrorismo, uso de explosivo en cárceles para la fuga de reos”.

Jonathan Pagan González, puertorriqueño

En el mismo contexto hizo referencia al nombre de uno de los estadounidenses que estaba bajo custodia del régimen venezolano:

Wilbert Joseph Castañeda Gómez; quien fue detenido en el estado Aragua, de quien dijo que es militar activo de la armada y aseguró que era el líder de una operación para asesinarlo a él, así como a Nicolás Maduro Moros, de los hermanos Delcy Eloyna y Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, y otros.

Calificó a Castañeda de “especialista en instrucción de tiros y explosivos; entrenado específicamente en el ámbito geográfico de Latinoamérica: Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela”.

El navy seal tiene relación con una mujer venezolana, Deisy Jugles González, también detenida, así como la familia de ella.

Jonathan Pagan González es un puertorriqueño, quien fue detenido en el estado Zulia y de quien Cabello dijo que tenía “la misión de infiltrarse en grupos religiosos” y que contaba con apoyo de grupos políticos que supuestamente el régimen tiene identificados.

La operación para detenerlo fue controlada “donde alguien le ofreció sacarle la cédula de identidad venezolana, ‘nosotros estábamos detrás de la operación’, él confiesa todos sus vínculos con planes desestabilizadores, con grupos terroristas”, según dijo el titular de Interior y Justicia.

David Estrella

De David Estrella, un estadounidense también de nacionalidad ecuatoriana que se encuentra detenido en Venezuela, no se conoce mayor información. Su número de pasaporte de EEUU es el Nr. 677402359. Ningún familiar ha manifestado por su libertad, tampoco el régimen venezolano ha ampliado detalles sobre él ni dónde está recluido.

Jorge Marcelo Vargas con nacionalidad de Estados Unidos y también boliviana: de él dijo cabello que había sido detenido tomando fotos de las instalaciones petroleras en los estados Carabobo y Falcón.

Sobre el estadounidense Aaron Barret Logan, fue detenido junto con su pareja venezolana Astrid Emperatriz Ortega, a quienes Cabello señaló como hackers.

El ministro del Interior tildó de hacker estadounidense a Gregory David Werber, de quien resaltó que está detenido y que su intención era cometer actos de sabotaje cibernético contra la infraestructura tecnológica de Venezuela. En un reporte de La Nación de Argentina se revela que un individuo con igual nombre que el detenido en Venezuela, Gregory David Werber fue condenado hace tres años por cargos federales de lavado de dinero en Estados Unidos.

Aunque no queda claro si se trata del mismo individuo, que fue liberado en Estados Unidos luego de cumplir cárcel por “blanquear cientos de miles de dólares en ganancias de la droga para un cartel mexicano usando bitcoin, según un comunicado de prensa de 2021 de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington”.

A juicio de Diosdado Cabello, otro de los estadounidenses detenido, el paramédico David Gutenberg Guillaume, tenía como misión “prestar ayuda en caso de heridos en las actividades terroristas”.

Fabián Buglione, el uruguayo detenido en Venezuela

Aunque Fabián Buglione Reyes de 48 años, está como residente en Estados Unidos desde el 2021, es de nacionalidad uruguaya. Desde enero empezó una relación con la venezolana Margelis Piña, de 34 años, a quien conoce en redes sociales y se identifica como influencer.

La periodista Carolina Delisa de El Observador de Uruguay, quien habló con la familia de Buglione, revela que el hombre había ingresado antes a Venezuela para visitar a Piña, quien vive en el estado Barinas. Él viaja vía aérea desde Nueva York hasta Bogotá y luego en vuelo nacional hasta Cúcuta, ciudad del Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

Daniel Buglione, esposa de Fabián, quienes estaban separados desde hacía un año, le dijo al medio uruguayo que contactó a Margelis Piña, pero que la mujer cambió de número móvil y no contesta los mensajes de Instagram. “En su red social, que es pública, ha mostrado en varios post su vínculo afectivo con él, pero no ha hecho referencia a la desaparición”. La cuenta ahora es privada.

Casi a finales de noviembre 2024, Omar Paganini, canciller de Uruguay, dijo a la prensa que no tenían “ninguna información sólida y mucho menos una información oficial” con respecto a Buglione.

El Gobierno de Uruguay emitió una alerta a los uruguayos con intenciones de viajar a Venezuela. “Le decimos a toda la ciudadanía que piensen bien y consideren que Venezuela es un lugar complicado para ir en este momento, y recomendamos que no se vaya. Por supuesto que son decisiones personales, pero el gobierno uruguayo recomienda no viajar”.