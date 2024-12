Opositores adelantan acuerdos de cara a las elecciones generales; el oficialismo asegura que solo la izquierda es la alternativa

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer. Los protagonistas de la etapa preelectoral. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Entre discursos de unidad, aparecen al menos 6 «bloques» opositores con miras a las elecciones generales; Arce arremete contra la nueva alianza opositora y se declara la única alternativa de izquierda; y, Cepal ratifica crecimiento económico de 1,7% para Bolivia en 2024, afirman que es la segunda más baja. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Entre discursos de unidad, aparecen al menos 6 «bloques» opositores con miras a las elecciones generales

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En medio de discursos y pedidos de unidad para enfrentar al Movimiento al Socialismo (MAS) en las urnas, hasta el momento aparecieron al menos seis frentes partidarios de oposición con miras a las elecciones generales de 2025. Este miércoles, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga; el empresario Samuel Doria Medina y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentaron un acuerdo de unidad que impulsará una sola candidatura de la oposición para que participe en las justas electorales. “Por ello, nos comprometemos a hacer realidad la unidad que garantice una sola candidatura de oposición en las elecciones presidenciales que incluya a todas las fuerzas y liderazgos democráticos sin ningún tipo de exclusión”, indica el acuerdo suscrito por los opositores.

– ¿Quiénes pueden sumarse al pacto firmado por Tuto, Mesa, Camacho y Doria Medina? Esto dice Carlos Valverde

Desde el punto de vista del analista y periodista Carlos Valverde, el acuerdo firmado entre Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa con miras a la unidad de la oposición de cara a las elecciones de 2025, hay algunas figuras que se pueden sumar a este pacto, pero también hay quienes no. Probablemente, podemos hablar de Rubén Costas (Demócratas), que tiene una fuerza en el oriente muy importante, y podrá estar Vicente Cuéllar (Cambio25), sostuvo Valverde en entrevista con UNITEL. Este acuerdo apunta a una sola candidatura de oposición, remarcando que es un compromiso abierto al que se pueden sumar otras fuerzas políticas con miras a cerrar el ciclo del masismo en el Gobierno y de gestar un plan que cambie el rumbo del país, según reza el acuerdo firmado este miércoles.

– Arce arremete contra la nueva alianza opositora y se declara la única alternativa de izquierda

En un eufórico discurso, el presidente Luis Arce arremetió contra la nueva alianza opositora y afirmó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) será la única alternativa de izquierda en las elecciones presidenciales de 2025. “Vamos a ser, como MAS-IPSP, la única alternativa de izquierda en estas elecciones (de 2025). Vamos a ser los únicos que vayamos a enfrentar a los neoliberales y vendepatrias que hoy por hoy quieren volver a robar y privatizar nuestras empresas públicas”, dijo Arce en el acto de conmemoración de los 19 años de la llegada del MAS al poder. Dicho acto se celebró en la plaza Murillo de La Paz y contó con la participación del vicepresidente David Choquehuanca, ministros de Estado, organizaciones sociales del MAS y el presidente de ese partido, Grover García.

– Camacho: “Empieza el camino del triunfo en las elecciones de 2025 y la cancelación del ciclo masista”

Tras el pacto que se dio con Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, el gobernador cruceño espera que se sumen otros frentes y siglas en las próximas semanas y meses. “Con la unidad de la oposición democrática empieza el camino del triunfo en las elecciones de 2025 y la cancelación del ciclo masista que destruyó a nuestro país”, sostuvo este miércoles el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, tras el acuerdo firmado con Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina con miras a los comicios del próximo año. Este acuerdo apunta a una sola candidatura de oposición, remarcando que es un compromiso abierto al que se pueden sumar otras fuerzas políticas con miras a cerrar el ciclo del masismo en el Gobierno y de gestar un plan que cambie el rumbo del país.

– “Tal vez no tengan que votar por mí”: Senador Paz revela que está dispuesto a no ser candidato presidencial el 2025

El senador y exalcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, reveló que él está dispuesto a no ser un candidato presidencial el 2025 y que su partido Primero La Gente se uniría a un proyecto político que pueda derrotar al MAS en las urnas el próximo año. “Tal vez no tengan que votar por mí, tal vez tengan que votar por un proyecto y ahí viene la unidad verdadera, ¿sabes cuál es la unidad que necesitamos?, la unidad que vence. La unidad de cuatro o cinco caras, caras no más son (en alusión a la alianza opositora entre Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho)”, enfatizó Paz en entrevista con Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, quienes conducen el programa radial La Hora Pico.

– Magistrado electo para el TSJ a “autoprorrogados”: “si les queda algo de dignidad, deberían renunciar”

Carlos Eduardo Ortega fue electo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de Chuquisaca. Tras conocer el resultado, la autoridad electa pidió a los “autoprorrogados” renunciar “si les queda algo de dignidad”. “Deberían renunciar para que los nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia se hagan cargo precisamente del Tribunal Supremo, porque con los electos en todo el país hacemos quórum en Sala Plena”, afirmó. De los nueve magistrados titulares que tiene el TSJ, dos correspondientes a Pando y Beni se mantuvieron en sus cargos, debido a que se declararon desiertas las convocatorias para esos cargos, por irregularidades. En ese sentido, Ortega advirtió que los siete magistrados electos harán quórum en esa instancia judicial para llevar adelante su trabajo y atender las causas que les llegue.

– Evo Morales desde Chimoré: “Ahora quieren encarcelarnos, no van a poder, hermanos”

El expresidente de Bolivia Evo Morales participó en un masivo acto por el día de la Revolución Democrática y Cultural en el municipio de Chimoré, en su discurso afirmó que intentaron “destrozarlo” éticamente, políticamente, jurídicamente y que ahora “quieren encarcelarlo, no van a poder”, exclamó. Contra el exmandatario existe una imputación por el presunto delito de trata y tráfico de personas, además la fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión y solicitó que se active una alerta migratoria para evitar que la exautoridad huya del país. Desde que se activó este proceso, Morales no ha salido de su principal bastión que es el Trópico de Cochabamba, donde sus leales anticiparon que no permitirán su aprehensión; mientras que un grupo de abogados activa una serie de recursos en contra de las acciones de la fiscalía.

– Cepal ratifica crecimiento económico de 1,7% para Bolivia en 2024, afirman que es la segunda más baja

Según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) confirmó el crecimiento de 1,7% de la economía boliviana. Advierten que es la segunda economía con menor incremento de la región. El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, dijo que Bolivia, a nivel de Sudamérica, será la segunda economía con menor crecimiento después de Ecuador que tendrá el 0,8%. Mientras que a nivel regional estará por encima de Jamaica 1,4% y México 1,4%. “Será uno de los más bajos de la región y de los últimos años, muy alejado de la meta gubernamental del 3,71% y cuya cifra podría ser menor si tomamos en cuenta los serios problemas económicos y políticos que se vivieron en el segundo semestre de 2024”, explicó.

– Al menos 1,8 millones de bolivianos viven en el exterior, Cancillería reafirma compromiso de ayudar a resolver sus problemas migratorios

Al menos 1,8 millones de bolivianos se encuentran en diferentes partes del mundo y forman parte de la comunidad de migrantes que contribuyen al desarrollo de los países que los acoge, mientras desde Bolivia se encamina programas para resolver sus problemas migratorios, informó la canciller Celinda Sosa en el Día Internacional del Migrante. “En el Día Internacional del Migrante quiero recordar a nuestra comunidad en el exterior, que contribuye al desarrollo de los países que los acoge. Por ello, estamos trabajando de manera coordinada con otras instituciones y aliados estratégicos para proveer de soluciones concretas a los desafíos de la migración internacional, priorizando la protección a las mujeres y a la niñez boliviana en el exterior”, explicó en un post en sus redes sociales.

– Juez de EEUU fija fecha para juicio de Maximiliano Dávila, según periodista norteamericano

El exjefe antidrogas del gobierno de Evo Morales, Maximiliano Dávila, compareció este miércoles ante la juez del Tribunal de Distrito de EEUU, Denise L. Cote., y en audiencia se fijó el inicio del juicio en su contra. “El juicio es el 14 de octubre de 2025”, señaló la juez en la audiencia, según el periodista Matthew Russell Lee. El relato del periodista señala que el representante de la fiscal federal señaló que tienen videos y audios de las reuniones donde presuntamente participó Dávila. El reporte también señala que la defensa pidió que se brinde a Dávila medicamentos para una trombosis en su pierna izquierda. Además, posiblemente el abogado de Dávila sea cambiado, pues el actual tiene otro juicio en septiembre. Ante esto, la juez pidió al jurista que le confirme hasta el 28 de febrero de 2025 si Dávila necesitará otro abogado para el juicio.