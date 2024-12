Otro hombre denuncia a P.Diddy por agredirlo sexualmente en una «fiesta blanca»

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un hombre que acusó hace unos meses al rapero estadounidense Sean Combs, conocido artísticamente como P. Diddy, de drogarlo y sodomizarlo en una de sus «fiestas blancas«, dio a la prensa más detalles sobre el trauma que pasó a causa de la supuesta agresión.

El sujeto, al que la CNN se refiere con el nombre falso de ‘John Doe’ para ocultar su identidad, presentó el alegato judicial el pasado 14 de octubre. De acuerdo con la demanda, el sujeto era empleado de seguridad en una fiesta realizada en la mansión de Combs en East Hampton, Nueva York, en 2007.

El demandante afirmó que en aquel entonces el rapero le dio dos bebidas alcohólicas mezclada con drogas como éxtasis o GHB (un psicoestimulante asociado a eventos de sobredosis y delitos sexuales), algo que varios denunciantes también señalaron en sus litigios contra el artista.

Experiencia traumática

Después de consumir la segunda bebida, Doe comenzó a sentirse «extremadamente enfermo«, momento en que Combs supuestamente se le acercó y lo empujó a la fuerza a un vehículo vacío, en donde, según la denuncia, lo sodomizó a pesar de las súplicas de ayuda.

Esta semana, Doe dio más detalles de lo ocurrido en la mansión de East Hampton. En la entrevista con CNN, realizada en su hogar, argumentó que ha guardado el secreto del presunto abuso de 2007, sin siquiera contárselo a su entonces esposa, debido a la vergüenza que asocia con el episodio. «Todavía recuerdo la gravedad de esto. Afecta a todo lo que haces por el resto de tu vida«, expresó.

Sobre su estado tras tomar las bebidas alcohólicas, supuestamente adulteradas por el rapero, señaló: «Fue un nivel de incapacidad increíble que nunca había experimentado antes y me sentí impotente«. Asimismo, relató que luego informó a su supervisor sobre el supuesto incidente, pero no solo no lo tomaron en cuenta, sino que cortaron todo contacto con él para futuros trabajos.

Inconsistencias en la denuncia

No obstante, hubo una serie de inconsistencias entre los detalles compartidos por Doe en su entrevista con CNN y la denuncia original presentada en octubre. La demanda original dice que la agresión tuvo lugar en 2006, no en 2007, y que Doe nunca se había casado.

Tras el señalamiento de las discrepancias, los abogados del denunciante presentaron una nueva denuncia enmendada, argumentando que se cometieron errores en la prisa por presentar el alegato.

Denuncias que no cesan

En un litigio similar presentado a fines de noviembre, se acusó al rapero de agredir sexualmente a un hombre durante una de fiesta organizada por el artista en 2022

P. Diddy, de 55 años, fue arrestado y acusado en septiembre de tráfico sexual y asociación ilícita. Concretamente, se le acusa de dirigir desde hace años una empresa delictiva que coacciona a ciertas personas para que participen en diversos actos sexuales. Combs, que ha negado todos los cargos, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.