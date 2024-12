Políticos de El Alto aseguran que hubo desinformación e irregularidades en el acto electoral del domingo

Aseguran que si bien se cumplió lo señalado por la CPE, existe un rechazo a la forma en que se eligen a los altos tribunos del Justicia

eju.tv / Videos: Tele Estrella

Desinformación, desorganización y transgresión a las normas electorales por parte de algunos candidatos, son los elementos comunes que observan tanto la concejala del Movimiento al Socialismo (MAS) de El Alto, Fabiola Furuya como el abogado y activista político de esa misma urbe, Guido Calcina, sobre las elecciones judiciales de la pasada jornada, porque hubo una gran cantidad de gente que no sabía por quién votar ni por qué acudían a sufragar.

La concejala del MAS afirmó que una gran cantidad de personas no sabía cómo votar en las dos papeletas presentadas para el efecto y, mucho menos, por quién votar, tanto así que varios de los asistentes no tenían conocimiento sobre el carácter de los comicios; en muchos casos pensaban que se trataba de las elecciones presidenciales o las municipales, hecho que muestra que no hubo una campaña informativa adecuada.

“La población no conocía a los candidatos y eso se ha visto en estas elecciones en el momento de votar, mucha gente se nos ha acercado y nos preguntaba cómo había que votar, hay que marcar cinco o diez veces; y otros decían si era para las elecciones presidenciales o las municipales, qué tipo de elección era; entonces, la gente estaba totalmente desinformada, por eso yo creo que se ha hecho un dibujo libre en la papeleta de estas elecciones judiciales, creo que va a ganar el voto nulo”, aseveró la legisladora edil.

Sin embargo, la militante del sector radical del MAS resaltó que el aspecto bueno es haber cumplido con el mandato de la Constitución Política del Estado (CPE), que ordena que los magistrados al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deben ser elegidos mediante el voto popular; por tanto, conminó a los denominados autoprorrogados a renunciar para que sean sustituidos por quienes fueron legítimamente elegidos.

Posición compartida por el vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe, quien sugirió que el 2 de enero, además de las autoridades electas la pasada jornada, sean los magistrados suplentes quienes sustituyan a las autoridades prorrogadas de los cinco departamentos en los que no se pudo elegir nuevos magistrados; además, afirmó que no es necesario convocar a una nueva elección , sino que se tramite una modificación a la ley actual, para que sea tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“No sé si han sido elegidos los mejores, o los peores, porque no teníamos una buena información, el órgano Electoral ha gastado mucho dinero, pero en realidad no ha sabido llegar a la población; creo que es importante que los magistrados que han sido elegidos asuman con firmeza , con legalidad y legitimidad, el cargo; no hay ningún óbice para que estos elegidos se hagan cargo y aquellos que siguen deberían tener un poco de sangre en la cara y renunciar”, afirmó Furuya.

Por su parte, el activista político alteño, Guido Calcina, señaló que constató varias anomalías durante el proceso electoral, porque hubo un incumplimiento a la normativa electoral ya que algunos candidatos hicieron propaganda electoral que estaba expresamente prohibida por la Ley Electoral, así como la repartición de panfletos y otros materiales en actos públicos que se suscitaron incluso en la jornada de votación; a ello se sumó el desconocimiento generalizado de la población sobre los candidatos.

“La población lamentablemente ha acudido a ciegas a votar a su recinto electoral, y clara muestra es que en mi mesa ha ganado el voto nulo y el voto blanco, es decir, (la gente) desconocía por qué candidato iba a votar; asimismo, denuncio de forma pública una irregularidad, porque al finalizar el cómputo electoral no se ha puesto el precinto de seguridad de las actas y tampoco querían entregarme una copia”, afirmó Calcina, quien la pasada jornada fungió como presidente de una de las mesas electorales.

Al respecto, el activista aseguró que muchos de los votantes fueron para protestar por la forma en que se eligen a las autoridades judiciales, cuyo proceso de información además fue deficiente -dijo-; a ello se sumó que varias de las mesas electorales iniciaron su trabajo después de las 8 de la mañana y concluyeron a las 16:00 su trabajo, sin permitir que algunas personas que continuaban en la fila puedan emitir su voto, a pesar de la determinación expresa que les fue comunicada en el proceso de capacitación.