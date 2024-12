Primarias o una encuesta son los caminos para elegir al candidato de la oposición, afirma analista Pedraza

No obstante, Gustavo Pedraza dijo que no es partidario de una candidatura única “porque eso no va a suceder” y el “fondo” del asunto “es la renovación y la conexión del mensaje con la gente” porque el MAS “no es débil”. Fuente: Unitel

Luego de que los líderes opositores Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho anunciaron este lunes un acuerdo para impulsar un candidato único, el analista Gustavo Pedraza dijo que “el mecanismo ideal” para elegir al binomio “siempre es la participación ciudadana” y en ese marco dijo que “unas elecciones primarias sería lo ideal”.







“Hay que encontrar un mecanismo intermedio porque la legislación no permite la elección abierta primaria, pero me parece que sería lo ideal, una participación ciudadana”, sostuvo.

En ese marco, el también excandidato a la vicepresidencia del país consideró que “la tecnología permite hacer aplicaciones y poder tomar en cuenta la opinión, aunque no de toda la sociedad, sino la que tiene conexión”.

Pero además planteó que otra alternativa “sería un estudio de opinión”.

Por tanto, “lo ideal sería esta consulta popular y lo segundo sería una encuesta muy rigurosa realizada en todo el país que permita recolectar la opinión de la gente y, en base, a ello tomar la decisión de una candidatura única”.

Candidatura única

No obstante, Pedraza dijo que no es partidario de una candidatura única “porque eso no va a suceder”.

“Tenemos que ser realistas, la gente lo quiere es victoria, quiere ganarle el totalitarismo. ¿Será que una candidatura única se va a dar y le va a poder ganar?”, se cuestionó.

En su juicio, el “fondo” del asunto “es la renovación y la conexión del mensaje con la gente, que ansía mejorar sus condiciones de vida y obviamente cerrar este ciclo de autoritarismo y abrir un nuevo ciclo de esperanza con mejor economía y obviamente con mejor justicia y derecho para la gente”.

Debate

Pedraza consideró que “la oposición debería debatir profundamente el contexto actual, los temas centrales y la posibilidad real, concreta de renovación discursiva y también de renovación de las candidaturas”.

En su criterio, “hay posibilidades para que todavía se debata esto, porque el del frente”, el MAS, “no es un adversario débil”.

“Ellos controlan el Estado, están manejando las reglas de juego, controlan las palancas de la ley, y eso hay que enfrentarlo entre todos, pero subrayo, el mensaje correcto y la candidatura adecuada que la gente está esperando, no candidaturas débiles, desgastadas, que le vayan a dar ventajas al masismo en una victoria en 2025”.

Pacto de opositores

Pedraza destacó que “en política ante todo tenemos que ser realistas, porque si vivimos de ilusiones no vamos a llegar a ninguna parte”.

Consideró que este miércoles “se ha hecho una declaración de voluntades que ha sido pública” con “un documento muy bien redactado, pero también tenemos que decir que hay dos candidatos en carrera, de los cuatro que han firmado el documento”.

“Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga están en carrera, son candidatos, han hecho ya su presentación de programas, etcétera. Entonces, uno de los voceros ha dicho que en ese documento que han firmado hoy, no hay ningún artículo exigible”, dijo.

En su criterio, “por lo menos eso nos hace inferir que este encuentro es frágil, muy frágil todavía porque es el primer paso”.

Un segundo aspecto que en su juicio se debe tomar en cuenta -según Pedraza- es establecer si el bloque “de verdad está representando las expectativas del gran electorado nacional o solo está conectado con un electorado tradicional que ha tenido la oposición” puesto que “para ganarle al masismo tiene que haber una conexión con ampliar la base electoral y no solamente conectar con la oposición tradicional, estructural que ha tenido el movimiento socialismo hace más de 15 años”.

También dijo que “hay posibilidades reales de que de aquí salga un candidato con los mecanismos que se están por discutir recién” y es necesario establecer si “ese candidato va a significar la renovación que la gente está esperando, porque fundamentalmente ahora el clivaje, lo central, es gente nueva y gente antigua”.