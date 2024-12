“¿Qué están esperando para vender toda esa tonelada de arroz?”, les dice el ministro Montaño a los arroceros

El sector acató en esta jornada un paro de 24 horas en protesta por las intervenciones de la Fiscalía y la Policía, por el presunto delito de agio y especulación.

El sector acató en esta jornada un paro de 24 horas en protesta por las intervenciones de la Fiscalía y la Policía, por el presunto delito de agio y especulación.

“Qué están esperando para vender tantas toneladas de arroz y todavía tienen el descaro de salir a marchar. Señores saquen ese arroz para vender, ¿para qué están guardando?”, se preguntó la autoridad, en referencia al paro de 24 horas que acatan los arroceros del Norte Integrado cruceño, que protestan por la intervención que hizo la Fiscalía, junto a la Policía, a cinco ingenios.

En ese contexto, Montaño exigió dar el nombre del propietario de ese arroz que está acumulado. Complementó que ante ese tipo de hechos, la tarea del Gobierno es velar que no haya agio y especulación. También llamó a las autoridades de las alcaldías a cumplir con su trabajo.

“Cómo puede ser posible cuando se les encuentra con grandes cantidades de arroz, con toneladas de arroz que están acopiados ahí, seguramente estaban esperando a que suba más el precio, para que luego puedan sacar una tajada grande y así tener más ganancias. No está bien que un sólo grupo, no son todos, que han acaparado el arroz y no quieren sacar a la venta y eso está claro y es algo que hemos visto todos los bolivianos”, afirmó.