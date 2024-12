Román Loayza afirma que la refundación impedirá nuevos intentos de apropiarse del MAS

El líder histórico afirma que los nuevos estatutos permitirán reforzar la democracia interna del partido y no responderán a intereses personales como en el pasado

Boris Bueno Camacho / La Paz

Uno de los dirigentes históricos del Movimiento al Socialismo (MAS), Román Loayza, aseguró este viernes que el próximo 18 de diciembre, fecha emblemática para el denominado proceso de cambio, las organizaciones sociales presentes en la conmemoración del ‘Día de la revolución democrática y cultural’ refundarán ese instrumento político para que nadie más intente apropiarse tal cual sucedió durante el mandato de Evo Morales.

Loayza, quien es parte de los fundadores del MAS, aplaudió la convocatoria hecha por el presidente de la tienda política, Grover García, en coordinación con el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB), para que el venidero miércoles representantes de movimientos sociales del país se reúnan en la plaza Murillo de La Paz y devuelvan el partido político a sus dueños verdaderos, que son las organizaciones fundadoras.

“Yo creo que esa va a ser la refundación del MAS – IPSP, para que nadie se apodere eternamente, sino para que sirva al pueblo, yo creo que ese día llenaremos la plaza Murillo, porque van a venir todas las organizaciones sociales de los nueve departamentos, seguramente nuestro presidente también va a estar junto con el vicepresidente, eso es importante, a Lucho y David hay que reconocer porque están haciendo en cinco años lo que Evo no hizo en catorce años”, añadió.

En tal sentido, el líder campesino instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a dejar de lado las consignas políticas y coadyuvar a la recuperación de la economía nacional mediante la aprobación de los créditos externos que aún no son aprobados y que se necesitan para poder salir de la crisis que aqueja al país, la cual es resultado de las malas políticas promovidas en las gestiones de Evo Morales y agravada por los bloqueos de caminos de enero y octubre de este año protagonizados por el sector radical del MAS.

Asimismo, anunció que los estatutos partidarios serán reformados para que exista una democracia real en el frente oficialista, a diferencia de lo que sucedió durante la presidencia de Morales, quien apoyado en el denominado Consejo Nacional para el Cambio (CONALCAM) elaboró esa norma interna de acuerdo con sus intereses, pero no así para el beneficio de la militancia y de los sectores que sostuvieron al partido azul.

“Con el Conalcam ha hecho a su criterio, a su capricho, ha manejado como dictadura, por eso se ha hecho comandante este Evo, Bolivia no es para comandantes, sino para servidores; si quiere ser comandante será de las seis federaciones del trópico (de Cochabamba), o de Cuba y Venezuela, pero no de Bolivia, porque necesitamos servidores, a ese nivel se va a hacer los estatutos y vamos a priorizar la filosofía del no seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso”, subrayó.

Asimismo, consideró que los supuestos intentos de atentado Contra Morales fueron fabricados por el exmandatario y sus seguidores, en el marco del plan de desestabilización del gobierno de Luis Arce Catacora, el cual fue elegido por la Dirección Nacional del MAS cuando estaba en el exilio; empero, luego se dedicó a atacar a la actual gestión para poder retomar el control del partido y del gobierno como tal; empero, le recordó que según una sentencia constitucional no puede volver a ser candidato presidencial.