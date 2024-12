Ronald MacLean afirma que la propuesta de primaria es para que candidatos de oposición salgan a discutir y proponer, porque «están perdidos»

Consideró que hay un estancamiento político de las candidaturas y de los partidos, en referencia a que los dueños de los partidos son los dueños eternos y cada uno tiene su partido, tiene su jefe y nadie más puede emitir otra opinión.

Luego de que el exalcalde de La Paz, Ronald Maclean Abaroa, cuestionó la conformación de la alianza de unidad suscrita por líderes de la oposición que tienen larga trayectoria en las lides electorales y que ahora se alistan para los próximos comicios del 2025, afirmó este jueves que la propuesta de realizar primarias abiertas es para que los candidatos opositores salgan a las calles a discutir y proponer, pero es algo que no están haciendo, porque “están perdidos”.

“En el avance que propongo es que haya unas primarias para que todos los candidatos de oposición se sometan a estas, hagan campaña, hablen con la gente, salgan a las calles. Es decir, que empiecen a hacer política de verdad, discutir, proponer y hacer conocer (los planes), pero eso no existe, la oposición está perdida, solamente se habla del MAS de sus peleas y de sus cosas”, afirmó MacLean, en entrevista con el programa La Hora Pico de eju.tv.

Asimismo, dijo que hay un estancamiento político de las candidaturas y de los partidos, en referencia a que los dueños de los partidos son los dueños eternos y cada uno tiene su partido, tiene su jefe y nadie más puede emitir otra opinión.

En su criterio, una primaria vigoriza, revitaliza y prepara a los políticos para el control electoral, para facilitar aquello. Para ello, dijo que hizo una donación e invirtió en una aplicación digital y así facilitar todo esto, con el fin de que la gente pueda ir a votar y hacer una especie de “carrera de caballos” que inicie ahora con miras a las elecciones generales.

De esta manera, la gente comience a votar por los candidatos que competirán en las calles y de esta manera, se reactivará la oposición.

Consultado el por qué calificó el acuerdo de los cuatro líderes opositores como la “alianza de los mismos”, respondió que desde hace 20 años está vigente el régimen masista y también la misma oposición. “Como dicen allá, son gallos pegados, y Evo Morales está feliz de tenerlo a Tuto al frente, ya lo ha ganado dos o hasta cuatro veces y creo que la oposición se ha hecho cómoda o simplemente no puede más”, consideró.

Por tanto, afirmó que no hay una renovación política, no hay caras nuevas, no hay gente fresca, comparó que la gente hasta en la moda quiere cambiar, no quiere ponerse la misma camisa de hace 20 años.

En ese sentido, el candidato puede ser uno que haya sido inventado, revigorizado, que tenga votos y que vaya a las elecciones con fuerza y ventaja, mismas que se pueden encaminar con la aplicación móvil de primarias abiertas.