Ronald MacLean cuestiona acuerdo entre cuatro líderes opositores y lo califica de la ‘alianza de los mismos’

Maclean calificó de ‘triste’ la alianza de Mesa, Camacho, Tuto y Doria, «alianza no tiene ningún futuro»

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exalcalde de La Paz, Ronald Maclean Abaroa, cuestiona la conformación de la alianza de unidad suscrita por líderes de la oposición que tienen larga trayectoria en las lides electorales y quienes nuevamente se preparan para los próximos comicios de 2025, porque no tuvieron el desprendimiento de dar paso a figuras emergentes de la política nacional, que puedan ofrecer una nueva visión de país al electorado boliviano.

MacLean Abaroa sostiene que Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y Jorge Tuto Quiroga, conforman una ‘alianza de los mismos’, además que dicho acuerdo no está basado en una propuesta programática que se ofrezca al país, sino en la ‘repartija de cargos’, elemento sustancial que determinará su fracaso, porque los cuatro obrarán de acuerdo a sus intereses personales y corporativos, además de ser responsables de que el Movimiento al Socialismo (MAS) haya gobernado por casi 20 años.

“Es bastante triste lo que vimos, la alianza de los cuatro tradicionales opositores que no permiten la inclusión de otra gente, no están dispuestos a abrir el sistema, persisten en mantener el privilegio y entre ellos elegir al candidato, pero ni siquiera saben cómo lo van a hacer; (…) se niegan a abrir el sistema a nuevas candidaturas, a nuevos liderazgos, porque ellos mantienen al MAS hace 20 años en el poder, tres de ellos nunca ganaron una elección y dos fueron presidentes por el abandono de sus titulares”, remarca.

Foto: captura pantalla

El también exministro critica la denominada unidad de los cuatro políticos, cuando ellos son capaces de ‘lanzarse el cuchillo por la espalda’, además que al tratarse de los candidatos ‘de siempre’, el resultado será el mismo en los futuros comicios cuando si se abrían a una nueva forma de elección del postulante de la oposición que sea un factor de unidad, podría haberse augurado un diferente resultado que estima será negativo para esa coalición.

“No le auguro mucho futuro a esto, no creo que el pueblo boliviano esté dispuesto a repetir a las mismas personas que han mantenido al MAS en el gobierno, con una oposición infructuosa que realmente no es abierta a la participación de todos y es cerrada solamente a la participación de ellos; estas son alianza postizas, hay gente que no se quiere entre sí, que tienen el común denominador de no haber podido dar en 20 años, una solución a Bolivia, se han unido en forma postiza, en forma artificial”, ratifica.

Asimismo, refiere que, al lanzar su candidatura de manera anticipada, Tuto Quiroga ‘madrugó» a Mesa, Camacho y Doria Medina y después de ese acto, tuvieron que reunirse para poder definir una alianza que les permita no quedar en el limbo; empero, recordó que si no existe una candidatura única de la oposición en la que participen de forma abierta todos los aspirantes de esa línea ideológica, nuevamente será un fracaso que permitirá al partido azul continuar al mando del país.

Foto: captura pantalla

Ronald MacLean Abaroa fue cuatro veces alcalde de La Paz, ocupó cinco carteras de Estado, bajo tres presidencias distintas. Es docente de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y desde hace un tiempo es uno de los defensores acérrimos de las elecciones primarias abiertas para que los votantes puedan elegir a un representante político que tenga las posibilidades de vencer al MAS en los comicios generales.

“El 90 por ciento de la población quiere una unidad de la oposición, pero no una unidad postiza entre los cuatro de siempre, entre los cuatro jinetes del Apocalipsis, que es los que quieren tener la exclusividad de la política y no pueden presentarnos una alternativa sincera; en la política no es tan importante el programa, que lo ´puede hacer un buen consultor, es el récord, qué ha hecho esta gente antes, quiénes son, cómo se han comportado, ese es el análisis que hay que hacer’, puntualiza.