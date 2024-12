Rusia lanza ataques masivos el día de Navidad en Ucrania

Intenso ataque ruso contra Ucrania el día de Navidad. Rusia lanzó más de 70 misiles y más de 100 drones explosivos contra Ucrania en la mañana del miércoles 25 de diciembre, dirigidos contra su sistema energético, según Volodímir Zelenski.

«Más de 50 misiles» y varios drones fueron derribados, pero algunos ataques provocaron “cortes de electricidad en varias regiones”, añadió.

Este «terror navideño es la respuesta de Putin a quienes hablaban de un ilusorio ‘alto el fuego’ navideño» entre Kiev y Moscú, añadió el ministro de Asuntos Exteriores, Andriï Sybiga.

El atentado causó al menos un muerto y seis heridos, según las autoridades ucranianas.

Uno de los misiles rusos lanzados durante este ataque atravesó el espacio aéreo moldavo y rumano, declaró el jefe de la diplomacia ucraniana. Esto «nos recuerda que Rusia no sólo amenaza a Ucrania«, subrayó en X.

El grupo DTEK, principal proveedor privado de energía de Ucrania, aseguró el miércoles que sus centrales térmicas habían sido blanco de este nuevo ataque, informando «graves daños» en sus equipos.

«Privar de luz y calor a millones de personas pacíficas que celebran la Navidad es un acto depravado y malvado al que hay que responder», dijo en X el director general de DTEK, Maxim Timchenko, que pidió a los aliados de Kiev más defensas aéreas.

— Maxim Timchenko (@TimchenkoMaxim) December 25, 2024