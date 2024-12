Santa Cruz: El alcalde Jhonny Fernández lidera inspección de transporte público para garantizar mejoras en el servicio

Este mediodía, el alcalde Jhonny Fernández realizó una inspección exhaustiva en el Cambódromo para constatar el estado real de las unidades del transporte público, evaluar su inversión y funcionamiento, y trazar compromisos concretos para mejorar el servicio en beneficio de los ciudadanos.

Fuente: https://www.gmsantacruz.gob.bo

“No es solo ver papeles, otra cosa es que lo veamos así como están. Nos dijeron que el 40% de las unidades son nuevas, y hemos verificado la inversión que se ha hecho, cuánto cuestan los repuestos y los promedios de uso”, afirmó el alcalde durante la inspección, mientras recorría las unidades junto a su equipo técnico.

Con un enfoque práctico, Fernández destacó la importancia de involucrarse directamente para tomar decisiones basadas en la realidad y no en informes superficiales. “Esto deberían hacer los concejales. No es solo mirar papeles y hablar; hay que ir al lugar, subirse a un micro, ver cuántos son viejos, cuántos nuevos, y cómo funciona todo. Aquí estamos verificando los precios de las llantas y repuestos para no mentirle al ciudadano y decirle la verdad”, aseguró.

El alcalde también anunció que mañana, a las 4:00 a.m., se conformará otra comisión que se subirá a los micros para evaluar los recorridos, el sistema de recaudo y los costos operativos. “El alcalde tiene que estar ahí, y lo estaremos. Queremos datos reales, no números ficticios”, subrayó.

Entre los compromisos asumidos, Fernández adelantó que se redistribuirán rutas en el centro de la ciudad para reducir la saturación, al tiempo que se incrementará la cobertura en los barrios que actualmente carecen de servicio de transporte público. “Vamos a garantizar que las zonas desatendidas tengan más servicio y que los ciudadanos reciban una atención eficiente y de calidad”, señaló.

Esta inspección es parte de una estrategia integral de la gestión municipal para modernizar el transporte público, promover la transparencia en las inversiones del sector y priorizar las necesidades reales de los cruceños. Con acciones como esta, el alcalde reafirma su compromiso de trabajar desde el terreno para lograr una ciudad más conectada y equitativa.