Se registran derrumbes en el sector de 7 Curvas en el Trópico de Cochabamba.

Ligia Portillo

Se registran derrumbes por lluvias en el sector 7 Curvas en el Trópico de Cochabamba. Foto: RKC

Fuente: Red UNO

En las últimas horas, el sector de las 7 Curvas, ubicado en el trópico de Cochabamba, ha sido severamente afectado por derrumbes ocasionados por las intensas lluvias que azotan la región.

Las precipitaciones, que comenzaron desde la noche del 30 de noviembre, provocaron el deslizamiento de tierra y rocas en varias zonas de la carretera, interrumpiendo el tránsito en uno de los puntos más críticos de la vía.

Los derrumbes afectaron tanto la ruta principal como las vías alternas, lo que generó caos y preocupación entre los habitantes y transportistas que circulan diariamente por el lugar. El sector de las 7 Curvas es conocido por su alta peligrosidad, debido a su topografía irregular y la acumulación de humedad en la tierra, especialmente durante la temporada de lluvias.

«Es verdad, estas lluvias nos afectaran bastante en temas de desastres, los hermanos están preocupados con los trabajos de prevención. No tenemos diésel, hay surtidores, pero no hay suficientes cupos, no se puede abastecer», dijo la alcaldesa de Villa Tunari, Segundina Orellana Paniagua, en Radio Kawsachun Coca.

Personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y maquinaria pesada se dirige al lugar para realizar trabajos de limpieza y habilitar el paso vehicular. Según fuentes del Gobierno Municipal de Villa Tunari, se están tomando todas las medidas posibles para restablecer el tránsito en el menor tiempo posible.

Hasta el momento no se han reportado hechos desafortunados, pero se recomienda a la población evitar la zona o tomar rutas alternas debido a la inestabilidad del terreno. Las autoridades piden precaución y han emitido un llamado a los conductores para que sigan las indicaciones de tránsito y estén atentos a las alertas meteorológicas.

