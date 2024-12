Senador evista: El pueblo está enfurecido, en enero se vienen movilizaciones gigantescas

Leonardo Loza dijo que «familias enteras» pasaron la Nochebuena en las filas por alimentos y combustibles, por lo que después de las fiestas habrá protestas contra el Gobierno,

eju.tv / Video: RKC

El senador evista Leonardo Loza aseguró este jueves que «el pueblo está enfurecido» por la situación económica que atraviesa el país, por lo que advirtió que se avecinan «movilizaciones gigantescas» contra el Gobierno de Luis Arce.

«Se le terminan los días al presidente Lucho Arce, estoy seguro que desde los primeros días del año que viene va a haber grandes movilizaciones porque quién va a aguantar, no hay diésel, no hay gasolina, no hay dólares, el precio de la canasta familiar se ha incrementado», declaró el legislador a la radio de los cocaleros.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Loza lamentó que «familias enteras» hayan tenido que pasar la Nochebuena en las filas por alimentos y combustibles, y añadió que sólo los funcionarios de la administración de Arce celebraron la Navidad, por lo que consideró que el pueblo no tolerará más tiempo los errores del Gobierno.

«El pueblo está enfurecido, el pueblo ya no va a soportar más lo que está cometiendo grandes errores económicos el señor Lucho Arce, cualquier momento se vienen las movilizaciones grandes, gigantescas en nuestro país, ojalá el Gobierno no diga ‘nos quieren tumbar’ porque ellos son los responsables», sostuvo el senador.