Tránsito anuncia controles estrictos del seguro SOAT desde el 1 de enero

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un seguro que cubre los gastos médicos, la muerte y la incapacidad total y permanente de las personas en caso de un accidente de tránsito.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El director nacional de Tránsito, Omar Zegada, anunció que desde el 1 de enero de 2025 se realizarán controles estrictos a los vehículos para que cuenten con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en las ciudades y las provincias del país.

“Exhortamos a los conductores que en el menor tiempo posible adquieran este seguro que es muy importante, desde el 1 de enero vamos a hacer rigurosos en el control de este seguro obligatorio también en el área rural”, afirmó la autoridad en declaraciones registradas por la red RTP.

Según la normativa vigente, los vehículos que no cuenten con el SOAT no podrán circular a partir del 1 de enero y el Organismo Operativo de Tránsito está autorizado para controlar e impedir la circulación de los vehículos que no tengan la roseta.

Este seguro es comercializado por Univida S.A. en diferentes puntos de venta y también se puede adquirir en línea a través de tarjeta o pago QR.

“Todavía los conductores tienen un margen de tiempo para poder adquirir y que entre en vigencia para la nueva gestión” exhortó la autoridad.