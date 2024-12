Venezuela: General que gozó de privilegios en la Guardia Nacional fue detenido por la DGCIM, golpeado y obligado a inculparse de robo

Ramón Cruells era un oficial de los privilegiados de la revolución y hoy está preso. Su familia guardó silencio y así estuvo casi 25 días en desaparición forzada

GD Ramón Antonio Cruells Martínez





Fuente: infobae.com

Hace un año, el general de División (GNB) Ramón Cruells estaba repartiendo regalos y bolsas de comida, como jefe del Comando de Zona N°52 del estado Anzoátegui, a la tropa profesional y personal no militar. Era un oficial de los privilegiados de la revolución y hoy está preso. Su familia guardó silencio y así estuvo casi 25 días en desaparición forzada, tiempo en el que lo golpearon, le raparon la cabeza, le hicieron firmar un documento y grabar un video; luego lo enviaron a la cárcel de Yare.

Cuando el 10 de octubre se sabe de la detención de Ramón Antonio Cruells Martínez, simultáneamente había sido detenido su compañero de promoción el comisario Mayor, Coronel Jesús José García Rivero, director de la Región Oriental de la Policía Nacional Bolivariana (Redip Oriental) y Coordinador del Centro de Coordinación Policial (Ccpe) Anzoátegui.

También detienen al Coronel Daniel Emigdio Morón Cañizales, quien era el comandante del Destacamento 521 de Puerto La Cruz, Anzoátegui, desde hacía casi un año cuando sale de comandar el Destacamento de Seguridad Urbana Trujillo y lo envían a Anzoátegui. Morón egresó de Nr. 72 en orden de mérito de la II promoción “Batalla Mata de la Miel” 2003, a la que también pertenece el coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, el nombre más sonado entre los denunciados por torturas en la DGCIM.

Diosdado Cabello busca controlar la GNB, que es el componente con dualidad militar y policial de la Fuerza Armada

Cruells Martínez, quien es el número 63 de la II Promoción 1998 “Batalla de Vigirima”, por lo que debía salir en 2031, es conocido por sus compañeros como “El Loco Cruells”. Lo acusaron inicialmente, junto con los otros oficiales detenidos, de supuesto contrabando de hidrocarburos y protección a bandas criminales.

Los tres militares de la Guardia Nacional detenidos no estaban alineados a Diosdado Cabello Rondón, quien desde hace años ha pretendido controlar el triángulo de los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre. Siempre encontró resistencia en la Guardia Nacional en esa región.

Pero a Cruells, según le dice a Infobae un oficial, además de golpearlo en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que tiene a Granko Arteaga como jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE), le hicieron firmar un documento y grabar un video diciendo que se robó 50 mil dólares.

A la familia del otrora poderoso Divisionario le advirtieron que no hablaran mucho del caso, que no denunciaran porque también pudieran sufrir las consecuencias. Igual que a los cientos de presos detenidos después de las elecciones, al GD (GNB) Cruells no le permitieron nombrar a su abogado de confianza y le impusieron un defensor público.

Coronel Daniel Emigdio Morón Cañizales

No hay lealtad

Apenas unas semanas antes de ese 10 de octubre, el general Cruells declaraba, a través de un video, como lo hicieron todos los comandantes de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana, que reconocía el triunfo de Nicolás Maduro Moros en las elecciones. Fue una estrategia del régimen para vender ante el mundo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) lo reconocía, en un intento desesperado por darle legitimidad.

Un día antes de las detenciones, por parte de la DGCIM, de Ramón Cruells Martínez, Jesús José García Rivero y Daniel Emigdio Morón Cañizales, el Comandante General de la GNB, MG Elio Ramón Estrada Paredes, quien estaba molesto por la detención de los oficiales; incluso fue al campo de juego donde estaba García Rivero al momento de su detención.

El jefe de la ZODI Anzoátegui al centro, a la derecha Cruells Martínez y a la izquierda García Rivero

Muchos oficiales destacan que Cruells es un hombre con mucho dinero, que no dudan haya sido producto de una herencia familiar, pero también hay quienes aseguran que ha sido un oficial relacionado a un largo rosario de actividades nada lícitas. “Además, no hizo gala de mucha disciplina ni en la Academia ni al egresar”.

“En los años en los que Cruells estuvo como agregado militar en la embajada de Venezuela en Roma llegó incluso a financiar los servicios en la embajada porque desde Caracas no enviaban el dinero suficiente para pago de personal, logística ni pago de servicios. Ahí estuvo mucho tiempo, y gozaba de absoluta confianza de los jefes militares”, dice un oficial de la GNB en conversación con Infobae.

Otro compañero de componente asegura que a Cruells lo detienen “porque le pusieron el ojo ya que después de las elecciones se negó a sacar a sus subalternos a reprimir”.