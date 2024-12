Viceministro denuncia que en el bastión de Evo Morales existe “gente armada” y vinculada al narcotráfico

Torrico ratificó que se ejecutará la orden de aprehensión emitida en contra del expresidente, pero ésta debe ser realizada en el “momento preciso”.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, advirtió de que existe “gente armada” y vinculada al narcotráfico en el bastión del expresidente Evo Morales y que podría enfrentarse a las fuerzas regulares del Estado cuando se ejecute la orden de aprehensión que existe en contra del exmandatario.

“Podemos mandar tropa especial, podemos, tenemos tropa especializada, sí tenemos gente profesional para este tema, pero al otro lado hay gente armada, en el otro lado no se han dado cuenta que hay narcotráfico que por ahí hay metidos colombianos, chilenos, no sé qué cosas habrá. Hay gente armada, hay narcotráfico, nadie lo va a negar, todos lo sabemos y piensan que para ir a agarrar a uno, al que solamente se lo está citando para que diga su verdad y para que declare ¿Vamos a poner en riesgo a nuestros soldados, a nuestros oficiales jóvenes, a nuestros policías¡? Vamos a hacer el operativo, nadie lo va a negar, pero es el momento preciso que se tiene que hacer las cosas”, afirmó la autoridad gubernamental anoche en una entrevista con la red Uno.

“Es muy fácil hablar como (lo hacen) ciertos diputados jovenzuelos que no le entienden la vida de que mandemos tropas especiales, esto se va a parecer a la película más estúpida que han hecho en Hollywood como ‘Salvando al soldado Ryan’, para rescatar al soldado Ryan ha barrido dos regimientos”, complementó.

El expresidente Evo Morales tiene una orden de aprehensión en su contra para que se presente a declarar por la imputación por el delito de trata y tráfico de personas en la Fiscalía de Tarija debido a una denuncia por abuso sexual a una menor en 2015 a la que habría captado como parte de su guardia juvenil en el Chaco tarijeño.

No obstante, el exmandatario se encuentra refugiado en el trópico de Cochabamba protegido por miles de sus leales y anticipó que se rebelará a las citaciones judiciales porque supuestamente se trata de una persecución política, aunque hasta ahora no negó los cargos en su contra.

“Se está ocultando y él lo sabe porque ¿sale del trópico? ¿Llega por lo menos a la plaza San Sebastián en Cochabamba o a la plaza Colón a tomarse un helado? Claro que no, está en el trópico, no sé si estará ahí, pero el tema no es ese, sino que hay que presentarse ante la justicia”, demandó Torrico.

La Policía tiene la orden para ejecutar dicha aprehensión, pero estaría estudiando la manera de hacer cumplir la instructiva judicial debido a la complejidad del contexto que gira sobre el político.