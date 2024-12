Una alegría para Vinicius y el Real Madrid. Y también un alivio. Tras el varapalo del Balón de Oro, en el que Rodri se alzó como vencedor y no el ‘7’ blanco, causando un terremoto en Valdebebas y en el mundo del fútbol, esta vez Vini se alza como ganador del premio The Best. Un galardón que reconoce su fantástico 2024, en el que lideró al cuadro merengue en la conquista de la Liga, la Champions, la Supercopa de España y la de Europa.

El jugador madridista se mostró muy emocionado al recibir el premio en Doha. «Me parecía imposible llegar a este escenario… Llegué de un lugar pequeño, cerca de la pobreza y la delincuencia. Ahora estoy aquí. Quiero agradecer a la gente que votó por mí, a los jugadores, a los entrenadores, a los aficionados. Esto es muy importante para mí».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A diferencia del Balón de Oro, el The Best es entregado por la FIFA y se otorga siguiendo un sistema de votación en el que integran el criterio de futbolistas, entrenadores, medios de comunicación y aficionados (en el Balón de Oro sólo votan periodistas). Todo ello, con el objetivo de hacer su fallo más justo. Y aquí ha arrasado Vinicius Júnior.

El brasileño recoge el testigo de Leo Messi como ganador de este premio, que lo consiguió en el curso anterior gracias al Mundial de Catar, que le elevó. Su triunfo generó mucha polémica, con otras figuras como Erling Haaland o Rodri en la terna, que acumularon más méritos durante el año natural.

Para el The Best computan los logros de los futbolistas en su año natural, desde enero hasta diciembre. En la última temporada Vinicius acumuló 24 goles y once asistencias en un total de 39 partidos. Con tantos incluidos en las finales de la Champions League y la Supercopa de España. En la presente campaña, Vini suma 13 goles y 9 asistencias en veinte encuentros.

Así, Vinicius se resarce de la decepción del Balón de Oro, del que se sentía ganador y terminó muy dolido, como su club. Esta vez, gracias al The Best, se ha impuesto al resto de candidatos, entre los que también figuraban Carvajal, Haaland, Fede Valverde, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Toni Kroos y sobre todo, Rodri Hernández.