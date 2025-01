Abogados de Evo: Las declaraciones de Lima revelan la línea de traición que sigue el Gobierno

El exministro de Justicia sugirió un indulto a los implicados en el supuesto golpe de Estado, por lo que los juristas aseguran que es «abogado de la derecha».

eju.tv / Video: RKC

Los abogados de Evo Morales ofrecieron este martes una conferencia de prensa para asegurar que la sugerencia del exministro Iván Lima, de indultar a los implicados en el supuesto golpe de Estado, revela la «línea de traición» que sigue el Gobierno de Luis Arce.

«Iván Lima ha dado varios criterios de carácter político que entendemos son la línea que sigue y va a seguir el Gobierno, comprobándose, en primer lugar, que era siempre un gobierno de la traición«, manifestó el jurista Wilfredo Chávez.

El exministro de Justicia sugirió a la administración de Arce dar curso a un indulto para la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari.

Para los asesores del expresidente del MAS, las declaraciones de Lima representan la «verdadera intención» del Gobierno que, según ellos, es dejar en libertad a Añez, Camacho y Pumari.

«Lima ha develado que la verdadera intención del Gobierno es liberar, a través de un indulto, a los masacradores de Sacaba y Senkata, quiere exonerar como si nada hubiera pasado a Jeanine Añez, Camacho, Pumari, toda esa gente que en 2019 no ha dudado en meterle bala al pueblo», señaló.

Asimismo, Chávez aseguró que el exvocero presidencial Jorge Richter le reveló de las supuestas órdenes que dio Lima en su momento para evitar el procesamiento de otros implicados en el supuesto golpe de Estado, por lo que lo exhortó a ratificar esas declaraciones que hizo de manera interna.

«Yo emplazo ahora a Jorge Richter, públicamente, a que ratifique lo que estoy diciendo, no sé qué le ata para que no diga la verdad al pueblo boliviano, para que el pueblo sepa que lo que ha salido ayer de Iván Lima no es nada angelical, no es de buenito, está cumpliendo un compromiso como abogado de la derecha», manifestó el también exprocurador.