“Es inviable” y “carece de credibilidad”, señala abogado de Camacho tras sugerencia de indulto planteada por Lima

Asegura que el exministro de Justicia trata de crear una cortina de humo en un año electoral. Aclaró que aceptar una amnistía es aceptar la existencia de la comisión de un hecho delictivo.







Fuente: Unitel

Luego de las declaraciones del exministro de Justicia, Iván Lima, sobre declarar una amnistía para detenidos, en relación a las aseveraciones de Luis Arce sobre un gran pacto social, la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho respondió que es una medida inviable, y que desde el Gobierno solo están creando una cortina de humo porque es año electoral.

“Nosotros como defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, creemos que el exministro Lima carece de credibilidad política y también jurídica. Es inviable que se acepte una amnistía, que es un perdón por delitos cometidos, de parte de la defensa de Luis Fernando Camacho, de la expresidenta Jeanine Añez, Marco Pumari y más de 300 presos políticos”, sostuvo el abogado Martín Camacho.

Esta respuesta surge luego de las declaraciones del exministro Iván Lima, quien apuntó al indulto o amnistía, tras comentar que, si se busca un gran pacto social por el Bicentenario, debe haber una reconciliación sin personas detenidas preventivas o condenadas.

Al ser consultado si se refería a la expresidenta Jeanine Añez, al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho o al excívico potosino Marco Pumari, la exautoridad respondió que “sí, definitivamente”, y enfatizó, en entrevista con ANF, que, si se quiere dar una señal al país y volcar la página y pasar “del enfrentamiento de Evo Morales con el país”, un momento importante son los 200 años de Bolivia.

No obstante, también aclaró que hay temas que no pueden indultarse y no poder ir a amnistía como genocidios y delitos de lesa humanidad, pero no es un caso donde no exista esta posibilidad.

“Aceptar un perdón es aceptar la existencia de la comisión de un hecho delictivo. Lo que correspondería es la anulación de los procesos, el retiro de acusaciones, imputaciones y denuncias, además de indemnización de estas personas que han sido perseguidas por un régimen dictatorial”, manifestó la defensa.

Para el abogado, lo que pretende el Gobierno de Luis Arce es crear una cortina de humo para confundir a la población en pleno año electoral, y que demostrarán la inocencia de su defendido.

“El fin es crear una cortina de humo, pretender hacer ver a un gobierno bondadoso, cuando sabemos que el que ha creado estas persecuciones y procesos inventados son el presidente Arce y los ministros Del Castillo y Lima”, concluyó diciendo Camacho.

Durante la presentación oficial de la agenda “200 días hacia el Bicentenario”, el presidente Arce pidió dejar las diferencias políticas y electorales y propuso un “gran pacto social” para celebrar el aniversario de la independencia del país en unidad, inclusión y paz.