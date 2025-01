Abogados de Evo ratifican que no se presentará a declarar y exigen respuestas del Ministro de Gobierno

Aseguran que su defendido no fue notificado y que Eduardo del Castillo tiene que responder a las acusaciones de la supuesta víctima de Morales.

eju.tv / Video: RKC

Los abogados de Evo Morales afirmaron este lunes que su defendido no fue notificado y no se presentará a declarar mañana en la Fiscalía de Tarija, que lo requiere por la acusación de trata y tráfico de personas que enfrenta en la justicia. Además, exigen que el Ministro de Gobierno responda a las alusiones de Cindy Vargas Pozo, la presunta víctima del expresidente, quien lo citó en una entrevista a fines de diciembre.

«No ha sido notificado Evo Morales y no puede asistir a un acto en el que no fue notificado, no puede plantear medidas de defensa como incidentes, excepciones y otros más por la nulidad de todo lo obrado; queremos y pedimos una respuesta del Ministro de Gobierno porque hace una acusación política», declaró en conferencia de prensa el abogado Wilfredo Chávez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El jurista observó que desde el 30 de diciembre —cuando Vargas fue entrevistada por un medio internacional— Eduardo del Castillo no responde a las alusiones de la supuesta víctima de Morales, quien lo señaló como el responsable de cambiar el apellido de su hija y la obligó a sacar a su familia del país.

«La víctima aparece y denuncia a dos personas: la fiscal departamental de Tarija y el Ministro de Gobierno, da fechas, detalles, momentos, cómo ha sido evacuada, abandonada, quién ha hecho los pasaportes. Desde el 30 de diciembre el país está esperando un pronunciamiento de parte de esa autoridad», manifestó Chávez.

El expresidente del MAS fue notificado vía edicto judicial para presentarse a declarar el martes 14 de enero en la Fiscalía de Tarija, que investiga la acusación contra Morales por trata y tráfico de personas, al presuntamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien tuvo una hija.