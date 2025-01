Amnistía e indulto: Exministro Lima señala que en Bolivia hay 32.000 reos y que el 70% son preventivos

Mencionó que la anterior semana hizo referencia a la facultad de dar indultos y amnistías, con el fin de bajar el hacinamiento carcelario y solucionar la retardación de la justicia en Bolivia.

El exministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el país enfrenta una crisis penitenciaria, debido a que hay 32.000 privados de libertad y que de esa cantidad, el 70% están con detención preventiva. En ese marco, mencionó que la anterior semana hizo referencia a la facultad de dar indultos y amnistías, con el fin de bajar el hacinamiento carcelario y solucionar la retardación de la justicia en Bolivia.

“En el país tenemos más de 32.000 privados de libertad, el 70% de los mismos con detención preventiva, lo que nos muestra de manera inequívoca que los niveles de hacinamiento vulneran la dignidad humana”, consideró la exautoridad, en una publicación de su cuenta X.

En ese marco citó que, el sistema penal boliviano extingue la acción penal a los tres años de iniciado el proceso; sin embargo, en Bolivia hay casos que duran más de 27 años y las personas continúan encerradas, por eso algunos de esos casos hasta fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al respecto, citó que, de acuerdo con el artículo 172, numeral 14, de la Constitución Política del Estado (CPE), la facultad de otorgar indultos y amnistías recae en el Presidente, pero para ello debe contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que, de acuerdo al informe Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no es posible dictar esta medida en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Las declaraciones de Lima se dan luego que la anterior semana consideró que con miras a la fecha importante que celebrará Bolivia, por sus 200 años, el 6 de agosto próximo, lo “ideal” sería que se dé una amnistía e indulto a algunos presos como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, o a Jeanine Añez, como muestra de dar una señal a la población de que se quiere “volcar la página”.

No obstante, aclaró que hay algunos delitos, como el caso de terrorismo, genocidios, entre otros, que no puede ir a indultos ni amnistías, en referencia a las personas citadas anteriormente.

“Sí, definitivamente, si queremos dar una señal a la población de que queremos volcar la página y pasar el enfrentamiento de Evo Morales con el país, un momento importante son los 200 años (…). (No obstante) hay algunos temas que no pueden indultarse, que no pueden ir a amnistía, los genocidios, los delitos de lesa humanidad, hay delitos que no puedes llevarlo y que la CIDH te impediría que lo hagas, pero no nosotros no estamos hablando de los casos en los cuales no existe esa posibilidad”, afirmó en una entrevista con Fides, tras ser consultado si esto puede aplicarse con Añez o Camacho.