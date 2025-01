Ministro Siles aclara que indulto no aplica a terrorismo, delito por el que se procesa a Añez, Camacho y Pumari

El titular de Justicia explicó los alcances de una eventual amnistía e indulto para los principales acusados del supuesto golpe de Estado.

eju.tv / Video: Bolivia TV

El ministro de Justicia, César Siles, aclaró este jueves que los procesados por el supuesto golpe de Estado de 2019 no podrían beneficiarse de un eventual indulto presidencial, ya que esta medida no aplica para delitos como el terrorismo.

«La amnistía, el indulto, son dos figuras, dos institutos jurídicos que no aplican en todos los delitos, no aplican en el delito de genocidio, no aplica en el delito de terrorismo y tampoco aplica en delitos de corrupción», declaró la autoridad.

El lunes 20 de enero, el extitular de la cartera de Justicia Iván Lima señaló que el llamado de paz y gran pacto social que planteó el presidente Luis Arce podría estar acompañado de un indulto a la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico Maro Antonio Pumari.

«Si uno quiere reconciliarse, quiere un pacto (social), lo más adecuado es que no haya personas que estén actualmente con detención preventiva o condenadas en un momento donde se busca paz, donde se busca establecer reconciliación y todo lo que ha dicho el Presidente», manifestó Lima en referencia a los tres acusados por el Gobierno del MAS de ser los responsables del conflicto político y social que derivó en la renuncia y huida del país de Evo Morales.

En consecuencia, Añez, Camacho y Pumari fueron imputados por el delito de terrorismo en el caso denominado «golpe de Estado I»; la exmandataria fue apartada del proceso porque recibió una sentencia en 2022 por el caso «golpe de Estado II».

El viernes 17 de enero debía reinstalarse el juicio por el golpe I, sin embargo, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer decidió postergarlo hasta febrero, ante la baja médica de una de las juezas por maternidad.