Agenda informativa: Diferentes sectores se reúnen para definir movilizaciones contra la disposición séptima del PGE 2025

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 21 de enero

El ampliado que se efectuó en Santa Cruz la pasada semana. Foto: Opinión

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Encuentro multisectorial pedirá derogar disposición séptima del PGE

El segundo encuentro multisectorial, compuesto por diferentes sectores que forman parte de la cadena productiva, de abastecimiento y cuentapropistas de Bolivia, tendrá lugar este martes en La Paz. El evento está previsto para las 10:00 en el hotel Torino: Los asistentes exigirán al Gobierno la derogación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, porque es atentatorio a la propiedad privada. El primer ampliado multisectorial efectuado en Santa Cruz de la Sierra la pasada semana demandó al Gobierno un pliego petitorio de nueve puntos en los que se encuentran la derogación de dicha disposición. Entonces, anunciaron movilizaciones desde el 27 de enero. En la cita convocada para este martes, los convocados determinarán los pormenores de las protestas.

– Bolivia rinde examen sobre DDHH con discrepancias sobre el cumplimiento

Esta jornada, el Estado Plurinacional de Bolivia será evaluado sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el tercer Examen Periódico Universal (EPU), en el que el gobierno se comprometió a adoptar las medidas necesarias para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. La sociedad civil boliviana reporta que el cumplimiento ha sido escaso, mientras que el ministro de Justicia, Cesar Siles, señala que el avance ronda el 85%. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de Naciones Unidas) que estipula que cada Estado Miembro se someta cada cuatro años y medio a un análisis de sus acciones en materia de derechos humanos. La relevancia del EPU radica en que es un mecanismo de seguimiento entre pares, entre los propios Estados.

– Pobladores de San Julián retoman el bloqueo en la vía Santa Cruz – Trinidad

Los pobladores de San Julián retomaron el bloqueo indefinido que instalaron la pasada jornada en la carretera Santa Cruz – Trinidad. La intensa lluvia obligó a los pobladores a retirarse a sus viviendas; sin embargo, por la tarde regresaron y reactivaron la medida de presión, medida que continúa este martes. La población protesta por la falta de diésel en esta zona. Las filas en los cuatro surtidores comprenden cientos de motorizados. Por ello, entre las doce exigencias a las autoridades está el cumplimiento de los cupos asignados de diésel y gasolina en ese municipio, fiscalizar la comercialización, traslado de combustible a los revendedores, la destitución del director nacional y departamental de la ANH por no cumplir con los compromisos, priorizar la construcción del camino Cruce – Brecha Casarabe, entre otros.

– Maquinaria pesada será enviada a Caranavi para reencauzar río que se llevó viviendas

En las próximas horas, el Viceministerio de Defensa Civil, en coordinación con la Alcaldía de Caranavi, desplazará maquinaria pesada para reencauzar el río Jatunkollo que se desbordó en la localidad de Taipiplaya el pasado domingo y provocó que al menos 10 familias perdieran todas sus posesiones; asimismo, se hace un relevamiento del número total de familias damnificadas para brindar apoyo con ayuda humanitaria. Las intensas lluvias registradas fin de semana provocaron el desborde del río que atraviesa esa comunidad del municipio de Caranavi. De acuerdo con información del lugar, al menos ocho viviendas del ese sector fueron destruidas por la fuerza de las aguas. Además de esas infraestructuras, la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo también fue afectada por la fuerza de las precipitaciones.

– Más de veinte viviendas en riesgo de caer en Cochabamba por las intensas lluvias

Los vecinos de la OTB San Miguel Alta Tensión de Cochabamba, se encuentran preocupados por el estado de sus viviendas que las intensas lluvias deterioraron. La zona está ubicada en un lugar sea accidentado, donde las calles son empedradas y el pavimento aún no ha llegado. Los lugareños temen que en cualquier momento las viviendas se vengan hacia abajo causando grandes desgracias, identificaron por lo menos 24 viviendas en riesgo. Las viviendas se encuentras deshabitas por temor de desplome, solo puntales instalados por los propietarios sostienen los techos. Unas ya no tienen parte de las paredes y otras, no tienen ya ni puertas ni ventanas. Obreros de la Alcaldía de Cochabamba continuarán los trabajos preventivos para evitar que el agua ingrese a las casas afectadas y se agrave la situación en otras.