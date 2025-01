Agenda informativa: la audiencia de Evo Morales por el caso de trata de personas se efectuará este martes sin la presencia del expresidente

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 14 de enero

Morales reunido con sus adeptos. Foto: El Deber

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Evo Morales debe presentarse por el caso de trata y tráfico en Tarija

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Evo Morales debe prestar su declaración por la investigación en la que se lo acusa de los delitos de trata y tráfico de personas, por supuestamente haber embarazado a una menor de edad en 2016, cuando ejercía la Presidencia del Estado. El juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujeres de Tarija notificó por edicto al exmandatario y fijó para este martes, a las 09:30 am, su audiencia de medidas cautelares. En dicha sesión, el juez debe decidir si Morales enfrentará el proceso en libertad o bajo prisión preventiva. Sin embargo, los abogados de Evo Morales afirmaron el lunes que el expresidente no fue notificado oficialmente y, por lo tanto, no se presentará a declarar ante esa instancia judicial. Además, ratificaron que la acusación responde a una persecución política contra el líder cocalero.

– El TSE se reúne en Sala Plena para analizar la redistribución de escaños

Este martes se llevará a cabo la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la ciudad de La Paz con el objetivo de analizar el trabajo que efectuó el Legislativo hasta la fecha sobre la ley de redistribución de escaños y, posteriormente, emitir un pronunciamiento al respecto. Los vocales del TSE alertaron en reiteradas oportunidades que, si el documento no se promulga hasta el 15 de enero, el Órgano Electoral convocará a elecciones generales con los datos del Censo del 2012, esto significaría que Santa Cruz no ganaría un escaño y Chuquisaca mantendría ese curul. Según lo explicado por el ente, el equipo técnico del Órgano Electoral necesita un tiempo de tres meses para planificary organizar los comicios en base a los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda de 2024.

– Bloque evista continuará con las movilizaciones contra el gobierno de Arce

Las movilizaciones continuarán en la sede de Gobierno hasta lograr los objetivos contemplados en el pliego petitorio, según los representantes del bloque radical del Movimiento al Socialismo (MAS) a la cabeza del senador Leonardo Loza. Los movilizados determinaron continuar en la ciudad de La Paz mientras no consigan sus objetivos plasmados en ese documento. Es más, el legislador afirma que afrontarán cualquier acción de las fuerzas policiales en su contra. El sector denuncia que la pasada jornada, la marcha que llegó desde Patacamaya a La Paz, compuesta por dirigentes indígenas y movimientos sociales, no entregó sus peticiones ‘debido a los operativos represivos’. El pliego incluye demandas para atender la crisis económica y otras preocupaciones sociales que, afirman, el gobierno de Luis Arce ha ignorado.

– Alianza Cuéllar-Del Granado se unirá al bloque de unidad

Representantes del bloque de unidad de la oposición confirman que este martes se oficializará la adhesión de Vicente Cuéllar y Juan del Granado a ese frente conformado por Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho. El acto en el que Cambio 25, la alianza de Vicente Cuéllar y Juan Del Granado, entre al bloque de la oposición, se efectuará en el Hotel Europa. El empresario y político Samuel Doria Medina se adelantó al evento y dio la bienvenida al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) al bloque de unidad. “¡Bienvenido! El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y precandidato para las elecciones generales por el Comité Político Nacional de Cambio 25, Vicente Cuéllar”, anuncia en sus redes sociales.

– Este martes vence el plazo para tramitar el certificado de impedimento

Hoy vence el plazo para que las personas que no pudieron emitir su voto en las elecciones judiciales del pasado 15 de diciembre de 2024, en casos de fuerza mayor, tramiten el certificado de impedimento en las oficinas de los nueve tribunales electorales departamentales. Sin embargo, también existe la posibilidad de tramitar el certificado de impedimento en línea ingresando a la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El certificado se extiende por enfermedad (certificado médico, internación); porque el día de la votación se encontraba en tránsito (boletos aéreos, pasajes terrestres); por caso fortuito (desastres naturales acreditados); fuerza mayor (trabajo, accidente, cambio de destino); y a ciudadanos inhabilitados (acreditar el impedimento de la plataforma «Yo participo» del TSE).

– El gobierno se reúne con productores arroceros en Santa Cruz

Esta jornada se llevará a cabo el encuentro previsto entre el gobierno y los productores arroceros. La reunión entre los productores arroceros, los ingenios y los miembros del Comité de Seguridad Alimentaria se efectuará en instalaciones de Ibmetro, ubicadas en la capital oriental. Las partes debatirán sobre la hoja de costos y con base a eso, verificar los pormenores del incremento en el precio que se registra en la producción del grano. Las autoridades gubernamentales llevan a la cita un análisis de costos de producción con las tablas actualizadas de producción y del procesamiento, entre otros. La finalidad es que el grano llegue a la población a precio justo, según el gobierno, por ello la necesidad de iniciar un proceso de diálogo con la cadena productiva del arroz, para encontrar consensos.

– Panificadores de todo el país en paro de 72 horas

Los panificadores no elaborarán el producto por tres días, esa fue la determinación del ampliado del sector de la pasada jornada en la que se rechazó la propuesta del Gobierno para mantener el pan en Bs 0,50. Los dirigentes anunciaron que por ese motivo van a un paro de 72 horas e incluso anuncian que el alimento podría subir el precio a Bs 1, sin subvención, si las autoridades gubernamentales no les hacen alguna otra propuesta. El precio del pan debía definirse ayer en una tercera y última reunión entre el Gobierno y panificadores, sin embargo, no se llegó a acuerdo alguno. La dirigencia ratifica que el precio de Bs 0,50 por pan es insostenible, ya que desde hace una década no se mueve ese costo, pese al incremento de los precios de diferentes insumos y a la irregularidad en la subvención de la harina.