Amparo Ballivián acepta sumarse al bloque único opositor y afirma que competirá contra todos los candidatos que surjan

Ballivian es la única mujer en la arena electoral con miras a las elecciones generales previstas para agosto de este año, nació en la ciudad de La Paz, en 1960 y tiene 64 años. Es de profesión economista.

Amparo Ballivián aceptó en las últimas horas sumarse al bloque único opositor, conformada inicialmente por Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y un representante de Luis Fernando Camacho, a la que fue invitada hace una semana. A la fecha es la única mujer candidata presidencial que anunció públicamente que se postulará en las elecciones generales del 2025, previstas para agosto próximo.

“He analizado con mi equipo de trabajo y mi grupo político la conveniencia, los pros y los contras y me complace, primero agradecer a las cuatro personas Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y el representante de Camacho, por la invitación y he decidido aceptar la invitación para competir con ellos en la búsqueda del único candidato de oposición”, afirmó en la entrevista.

Dijo que al final del día, lo más importante es que el documento que hicieron público tiene el objetivo de buscar el único candidato de oposición, para el cual han conformado una comisión técnica para decidir el método, que es algo que ella estuvo pidiendo desde que se lanzó a la política, en febrero pasado, por tanto es el mismo fin que persigue, por eso se suma a ese bloque único.

“Me comprometo que si alguno de ellos me gana, voy a retirar mi candidatura y apoyaré al ganador, sea quien sea y espero de parte de ellos el mismo compromiso y que si gano, retiren su candidatura y me apoyen”, anticipó, en referencia a que competirá en unas primarias contra Mesa, Doria Medina, Tuto Quiroga, Camacho y los que se sumen al bloque de unidad y así elegir al candidato único de la oposición que le haga frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del 2025.

Para ello, agregó que se inclina más por primarias digitales y no por las encuestas, ya que es más ventajosa que una encuesta, en la que el instrumento político tratará de boicotear, tomando en cuenta que el bloque de unidad puede ganar al MAS en primera vuelta.

Ante la consulta sobre si no hay temor de que la dejen colgada y sin sigla política tras no definir un candidato único, Ballivián respondió que ella considera que las personas son de buena fe hasta que se demuestre lo contrario y si eso sucedería, se retirará, porque no contribuirá a que se fragmente el bloque de la oposición y si otros políticos lo hacen y contribuyen a que eso suceda y dan paso a que nuevamente gane el MAS, será “responsabilidad de ellos”.

“Me retiraré si hay cinco opositores o me voy a retirar si es que hay un opositor y no soy el elegido por el pueblo, estoy acá para que Bolivia cambie y salga de los 20 años de gestión desastrosa del MAS”, afirmó.

A este bloque también fue invitado Rodrigo Paz Pereira, quien en días pasados respondió que no está en ningún acuerdo político y que como agrupación política Primero la Gente, buscan la unidad con la gente y no entre cuatro personas y de forma secreta, en mención a Doria Medina, Mesa, Tuto Quiroga y Camacho.