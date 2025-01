Analista afirma que Arce hizo ‘guiños’ sobre una probable candidatura durante su discurso del miércoles

Marcelo Arequipa también cree que los cinco puntos del pacto social propuesto por el presidente son muy importantes para el país.

El analista político Marcelo Arequipa afirmó este jueves que el discurso del primer mandatario de la pasada jornada a propósito de la conmemoración de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia tuvo dos momentos: uno, marcado por el llamado al pacto social en el que expuso cinco ejes de su propuesta y, otro, con algunos ‘guiños’ que dio durante su alocución y que podrían dar cuenta de una eventual candidatura del primer mandatario en las elecciones generales de agosto próximo.

Sin embargo, tras el discurso del presidente, surgieron críticas de los sectores productivos y económicos, políticos, entre ellos, el evismo, y de algunos analistas, que cuestionaron que en el discurso no haya abordado los temas que aquejan a la población boliviana en este momento como el abastecimiento irregular de los combustibles, la escasez del dólar y el incremento de su cotización en el mercado paralelo, o el encarecimiento de los productos esenciales de la canasta familiar.

Marcelo Arequipa tiene una lectura distinta sobre el mensaje presidencial, porque cree que también, a diferencia de los anteriores, se incorpora un tema electoral por algunas señales que dio Arce; “entre esos guiños está el tema de la autocrítica, el tema de concesión del proceso de cambio y está el anuncio de que Bolivia va a debatirse entre dos opciones: la regresión, el retorno al pasado y los que quieren superar las cosas y mirar al futuro”, afirmó.

Además, a modo de balance no solo de su gestión, sino de la administración del Estado desde el 22 de enero de 2006, cuando Evo Morales se erigió como presidente por primera vez, por ello la conmemoración de Día del Estado, Arce Catacora admitió que hubo errores y propuso una renovación del proceso de cambio; pero, además, se refirió a la propuesta de pacto social que lanzó en el inicio de las actividades del Bicentenario y trazó cinco ejes para ello en los ámbitos político, económico, judicial, democrático y medioambiental.

“Los cinco puntos creo que son importantes, porque cubren tres áreas: la política, cuando el presidente dice que quiere que se completen las elecciones judiciales, luego cuando dice que hay que garantizar que se lleven a cabo las elecciones generales este año, son dos señales políticas importantes, porque se rumoreaba mucho que el gobierno probablemente no quiera elecciones judiciales, o que quiera prorrogarse en su mandato, esa duda está despejada, por eso, el anuncio de ayer”, enfatizó.

Además del tema económico, en el que Arce se refirió al bloqueo de los créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la importancia de consolidar el negocio del litio y las acciones que lleva adelante su gobierno contra el agio y la especulación, contempladas en la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que provocaron una gran movilización de diferentes sectores quienes ven en esa cláusula confiscatoria un peligro para la propiedad privada y la seguridad jurídico. Sin embargo, Aruquipa estimó que son decisiones importantes para la defensa de la estabilidad financiera del país y de la economía de los hogares bolivianos.

“El tema del bloqueo (a los créditos) no es un tema menor, porque en la Asamblea se están paralizando 1.600 millones de dólares”, dijo. Y finalmente, en el tema social, “con el punto que destaca le presidente, para nadie es desconocido que en el país en la época que no hay lluvias, hay quemas y eso nos va a afectar; controlar esto, hacer un trabajo conjunto, hacer un pacto por esos temas, me parece que es una oferta con una opción importante”, enfatizó.