Analista alerta que un juez cuestionado por múltiples contravenciones resolverá la acción de libertad de Evo Morales

Luis Alberto Ruiz presume que el expresidente busca ser beneficiado con una acción de libertad de quien recibió ‘favores políticos’.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evo Morales a través de una tercera persona interpuso una acción de libertad por la orden de aprehensión que tiene en su contra por el caso trata y tráfico de personas, dicho recurso está en manos del Juez Miguel Borja Borjas de San Ignacio de Velasco, de la jurisdicción de Santa Cruz; sin embargo, el mencionado es cuestionado por tener ‘un rosario de denuncias’ en su contra, desde bigamia hasta prevaricato, afirmó el analista político Luis Alberto Ruiz.

La pasada jornada, Ruber Olmos Mercado, en representación de Morales, presentó ese recurso con once fojas ante el tribunal del Corredor de San Ignacio, ubicado en la Chiquitania cruceña, contra el juez Nelson Alberto Rocabado Romero, quien lo declaró en rebeldía por no haberse presentado en dos oportunidades a la audiencia que se le seguía por supuestamente haber mantenido relaciones íntimas con una menor en 2016, cuando ella tenía 15 años y él era presidente del Estado.

Foto: captura pantalla

“El Consejo de la Magistratura respondía a Evo Morales, lo que está ocurriendo es que le están pasando la factura a través de los exconsejeros de la Magistratura, han buscado un juez que todavía les responda y seguramente apuntaron a este juzgado, ya que la ley flanquea que la acción de libertad se puede hacer en cualquier parte del país; pero se hace ahí porque obedece a una maniobra política, no jurídica, porque han visto dónde políticamente todavía le responden, pero, Morales cada vez se aleja más de su centro de control”, remarcó.

El experto afirma que, con esas acciones, Evo Morales busca resistir la aprehensión y ganar tiempo para poder ser habilitado como candidato a las elecciones generales de este año; además, mediante el uso del poder que tiene Andrónico Rodríguez como presidente del Senado y desactivar las acciones en su contra que se puedan iniciar en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la conformación de coaliciones con otras tiendas políticas para lograr una cierta inmunidad con relación a los procesos que se le siguen.

Foto: captura pantalla

“Evo Morales está recibiendo un poquito del mucho daño que hizo a Bolivia, por supuesto que no va a salir del Chapare por eso aparecen sus soldados pretorianos para decir que van a dar su vida por su comandante, porque ya no es el líder histórico que era hace un tiempo atrás, ahora es comandante de qué ¿de una revolución?, ¿de una guerrilla?, ¿de un narcoestado?, ¿de una republiqueta? eso es lo que Evo Morales está construyendo en este momento en torno a él”, afirmó.

Además, recordó que el líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba no es proclive a acatar las leyes y es ‘profundamente cobarde’, porque ‘solo es valiente cuando tiene el poder’, cuando hay gente a la que pueda azuzar para que dañe al resto de sus oponentes, en consecuencia, se parapetó en esa región donde aún tiene control de cualquier movimiento que se registre; por ello, también la acción de libertad presentada en Santa Cruz, porque dice ser un perseguido político.

Sin embargo, Ruiz estima que tarde o temprano Evo Morales será aprehendido por el gobierno actual, debido a que las autoridades actuales tienen la obligación legal de cumplir la orden emanada por una autoridad jurisdiccional competente y no se trata de un tema político, porque las normas, tal cual sucede con el grueso de los bolivianos, deben ser cumplidas también por el exmandatario, quien se acostumbró a ser el único ‘ciudadano de primera’ que tiene inmunidad y es inmune al derecho.

“Evo Morales dice que no le interesa el arraigo, claro, él puede salir cualquier rato en una avioneta, pero ¿será que escapa de las manos del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que se ha convertido en su sombra? No creo. Dice que no le interesa el congelamiento de cuentas, es un chiste, un hombre que ha despilfarrado más de 120 mil millones de dólares que diga que no le importa, por supuesto que no, pero le sirve para victimizarse, para decir que es el pobrecito”, señaló.

Foto: captura pantalla

En ese sentido, afirmó que detrás del respaldo extremo de los habitantes de la región cocalera hay un trasfondo que está ligado al narcotráfico, porque no solo es que Evo Morales es el líder y supuestamente representa las necesidades de los sectores desposeídos, sino lo que protege en el Chapare con la creación de una ‘narcorepubliqueta’; es el ‘capo’ que pudo llegar al poder y tomar la Presidencia del Estado. Y son los organismos internacionales los que han identificado a ese territorio como una ‘zona roja’ de ese negocio ilícito, dijo.

“Estas mil personas que dicen que se van a inmolar por Evo Morales se están inmolando porque no les quemen las fábricas de cocaína, porque no se les prohíba la exportación de droga a Brasil, a Perú, principalmente a Europa, es un acordonamiento de grupos absolutamente delincuenciales, aunque hay otra gente que sigue engañada por Evo Morales, enamorada de ese falso líder que se disfrazó de indígena, que vino disfrazado de pobreza, pero que vino a enriquecerse aún más a título de pobre”, subrayó.