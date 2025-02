Analista considera que Bolivia nunca más va a ser gobernada por un club de “señoritos”

El analista político advirtió: «Cuidado y puede darse que el MAS termine siendo la renovación”.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El analista político Carlos Saavedra sostuvo que Bolivia está atravesando una nueva etapa en la que ya no es viable la idea de que el país sea gobernado por un pequeño círculo de élites políticas. Aseguró que las alianzas entre cuatro o cinco políticos no garantizan un triunfo electoral ni mucho menos un gobierno efectivo, considera que la clave es presentar propuestas coherentes.

“La unidad no es el camino. Yo no creo que la unidad sea el camino, o sea, ¿yo qué creo?, que Bolivia nunca más va a ser gobernada por un club de señoritos, ¿no? Entender que la alianza de cuatro o cinco políticos te va a hacer ganar automáticamente una elección, es mentirse, no te asegura nada. Digamos, que vas a ganar. No te asegura que vas a gobernar. Posiblemente hasta puedas ganar la elección, (pero) otra cosa es gobernar. Necesitas una propuesta política de país”, respondió Saavedra en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El especialista en comunicación de gobierno preguntó “¿Cómo logras que gente que votó por el MAS o gente que se identifica como indígena, como parte de lo nacional popular, crea en tu proyecto político?”.

Señaló que no sería ninguna sorpresa si Chi Hyung Chung llega a ser presidente porque “personifica lo antisistema” y por tener “una ligación con lo popular”. Además, hizo énfasis en que ahora ninguno de los candidatos tiene una propuesta política para vencer al MAS.

“El MAS está fracturado, pero, ¿que sí hizo el MAS? Construyó hegemonía discursiva y hegemonía política. El MAS construyó un nuevo orden simbólico, constituyó una narrativa y la oposición no pudo construir un discurso contra hegemónico que sea redituable en términos electorales”, expresó.

Consultado sobre ¿Cómo entender la figura de Andrónico Rodríguez de cara a las elecciones?, el analista dijo “veo en una figura de Andrónico Rodríguez que puede ser esta renovación del MAS (16:20) que se llegue a consolidar por otros 20 años más. (…) Cuidado y puede darse que el MAS termine siendo la renovación”, manifestó Saavedra.

