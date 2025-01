Analista cree que Evo Morales se resiste a concebir que su tiempo político ya terminó

Vladimir Peña estima que el expresidente está desesperado por continuar en la arena política y le cuesta dar paso a nuevos liderazgos dentro de su corriente política

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El analista político Vladimir Peña considera que el exmandatario Evo Morales está desesperado y le resulta difícil asimilar que su tiempo en la política boliviana ya concluyó, porque no acepta que está inhabilitado para ser candidato presidencial en virtud de una sentencia constitucional y, además, que tiene sobre su espalda muchas cuentas por rendir con la democracia como el supuesto fraude electoral de 2019 y el irrespeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, entre otros.

La Sentencia Constitucional 1010/2023-S4 establece que ninguna autoridad puede postularse para un tercer mandato tras haber cumplido dos periodos, ya sea de forma consecutiva o alternada con lo que echó por tierra las intenciones del exmandatario. La argumentación esgrimida es que se busca evitar la permanencia de una autoridad electa indefinidamente. La decisión se ratificó mediante el Auto Constitucional 0083/2024 ECA.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Evo Morales está errático, está desesperado y le está siendo muy difícil entender que su tiempo se ha acabado en la política boliviana, además que tiene muchas cuentas con la democracia todavía por rendir; el señor Morales no puede ser candidato, está inhabilitado por el fraude electoral, está inhabilitado por el incumplimiento al mandato del 21 F y por vulnerar la Constitución dos veces con sentencias constitucionales que ya fueron totalmente descalificadas por el Sistema Interamericano”, confirmó.

El analista político, Vladimir Peña. Foto: El Deber

En contraposición, estima que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez es una carta expectable para el Movimiento al Socialismo (MAS), sin embargo, advierte que si no rompe con el entorno del líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba este lo terminará por triturar y destruir las posibilidades que tiene como líder emergente para participar como actor protagónico en futuras contiendas electorales.

“Considero que lo que hace Andrónico es inteligente, él sabe que no puede romper con el evismo, pero también quedarse al lado de Evo Morales va a terminar triturado como han quedado otros líderes del propio Movimiento al Socialismo”, aseveró para luego reiterar que Morales no va a dar su brazo a torcer fácilmente, porque no actúa como los líderes políticos ‘sensatos’ que dan un paso al costado cuando entienden que su tiempo político acabó.

Evo Morales y Andrónico Rodríguez en un acto. Foto: RRSS

Por ello, consideró que el exmandatario persistirá en sus afanes electorales incluso de forma ilegal e ilegítima, mediante atropellos contra quien ose ponerse al frente; en consecuencia, estimó que ‘hay que ponerle un basta al señor Evo Morales’ y acabar con la impunidad, en relación con los procesos judiciales que afronta el exmandatario y a los cuales no se presentó para ejercer su derecho a la defensa y más bien optó por atrincherarse en su bastión del Chapare para evitar su aprehensión.

“Hay que ponerle un basta al señor Morales y hay que acabar con la impunidad. Evo Morales y su generación tienen que pasar al archivo histórico y tienen que dar paso a otras generaciones”, en alusión también a los líderes políticos que ya tienen décadas y no promueven la emergencia de nuevos actores en el sistema democrático nacional.