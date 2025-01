Santos Quispe le recomienda a Andrónico «dejar de estar amarrado a Evo» para surgir en la política

El Gobernador de La Paz indicó que Morales quiere acaparar todo, sin dar la oportunidad de surgir a líderes jóvenes como el presidente del Senado.

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, le recomendó este jueves a Andrónico Rodríguez que se aleje de Evo Morales para tener la oportunidad de surgir en el ámbito político.

«Andrónico Rodríguez lo tiene que pensar muy bien, porque estando con Evo Morales no lo va a dejar, poco a poco él tiene que analizar para estar alejándose porque es joven y tiene otros pensamientos, si Andrónico va a estar amarrado a Evo Morales, no le va a dejar, porque nadie puede estar encima de Evo Morales», declaró la autoridad departamental.

El presidente del Senado y dirigente cocalero discursó el miércoles en la celebración evista del Día del Estado Plurinacional de Bolivia, ocasión en la que señaló que Morales debe sentirse orgulloso y «no celoso de muchos jóvenes» que son parte de su línea política.

Esas declaraciones le valieron duras críticas, como fue el caso del senador Leonardo Loza, quien le dijo que «debe estar consciente de quién se lo ha escrito su discurso», en tanto que desde el arcismo y la oposición observan un quiebre entre ambos líderes.

«Evo Morales siempre ha sido el único, si no hubiera habido los conflictos que ha pasado con (Jeanine) Añez, ni siquiera Andrónico estaría en la luz de todos, hoy en día vemos que Evo Morales nomás quiere ser todo, presidente, repostular, pero no ve que hay otra juventud con otro pensamiento, como Andrónico, al que no están dando oportunidad», sostuvo el Gobernador paceño.

El expresidente aseguró que Rodríguez es «orgánico» y sabe que el único candidato de su frente es Evo Morales, por lo que pidió que dejen de insistir con la candidatura del senador para no «desgastarlo».