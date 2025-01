Analista ve «fracaso» de la Ley del Oro: No fortaleció las RIN ni aumentó el volumen

Por su parte, el BCB aseguró que las políticas asumidas para administrar el metal precioso permitieron enfrentar la coyuntura económica.

Luego de la publicación de la última estadística de las Reservas Internacionales Netas (RIN) de 2024, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero Torrejón, aseguró que la Ley 1503 del Oro «ha fracasado», ya que no fortaleció las reservas ni aumentó el volumen del metal administrado por el Banco Central de Bolivia (BCB).

«La Ley del Oro ha fracasado en sus objetivos, no se ha fortalecido nuestras RIN, sólo se han mantenido algo estables y crecientes por el aumento del valor de nuestras reservas de oro, pero no así por su volumen, más bien, desde la implementación de esta normativa (5 de mayo de 2023) nuestro oro estatal ha caído en 47%, y en este ultimo año, en vez de aumentar nuestras reservas de oro, se han reducido drásticamente», opinó Romero.

El jueves 2 de enero, el presidente del BCB, Edwin Rojas Ulo, presentó el último informe cuatrimestral de 2024, en el que se detalló que las reservas de oro de Bolivia alcanzan las 22,5 toneladas, cifra que da cuenta de una caída del 4% respecto a diciembre de 2023.

«Al 31 de diciembre de 2023 teníamos un total de 23,51 toneladas de reservas de oro; al 31 de diciembre de 2024 nuestras reservas de oro cayeron en un 4%, o en 0,98 toneladas, ya que alcanzaron sólo 22,53 toneladas (…). Desde la implementación de la Ley 1503 nuestro oro estatal ha caído en 47%, y en este ultimo año, en vez de aumentar, nuestras reservas de oro se han reducido drásticamente», detalló Romero.

«El oro no nos salvaría sin políticas»

El titular interino del BCB señaló este viernes que el oro en sí mismo «no nos salvaría» en el contexto de la crisis económica, si esas reservas no estarían respaldadas por las políticas que aplica el Gobierno por intermedio del ente emisor.

«En sí mismo el oro no nos salvaría si no hiciéramos políticas en el ámbito productivo que nos permita generar divisas, no nos serviría si tuviéramos oro en sí mismo, si no hiciéramos, por ejemplo, de manera muy intensiva todo lo que son procesos de refinación, de acumulación que el BCB, a lo largo de toda la gestión, ha asumido como una nueva capacidad, de manera tal que se coadyuve a una situación económica muy compleja que ha vivido el país», sostuvo Rojas en contacto con Fides.

El presidente de la institución detalló que, en la actualidad, de las 22,5 toneladas de metal con las que cuenta el país, sólo 6,62 están en bóvedas del BCB y que el saldo figura en cuentas del extranjero.

«De las 22,5 toneladas, 2,62 toneladas están acá, en las bóvedas del Banco Central, y 19,91 están en las diferentes cuentas de metal, así se denomina, metal oro, que tiene el Banco Central de Bolivia en Suiza, que tenemos en Canadá, que tenemos en Europa, que tenemos en Estados Unidos en el marco que establece nuestro reglamento de administración de reservas internacionales», precisó el funcionario.

Rojas declaró que conservar el oro en bóvedas no generaría rentabilidad, por lo que son necesarios mecanismos de administración de esos recursos.

«De nada serviría tener estas 22,5 toneladas en bóvedas y que todos estemos contemplando el color que tiene el oro, tiene que generar, permitirnos utilizar también para este flujo entre ingresos y gastos que se dan día a día, coadyuvar a todo lo que es el financiamiento de alguna de nuestras obligaciones», manifestó.