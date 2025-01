Anuncio de Carlos Mesa de declinar a su candidatura provoca reacciones encontradas en las redes sociales

Los usuarios de la red social X reaccionaron a la determinación del exmandatario y líder de CC, unos apoyan que haya dado un paso al costado y otros estiman que es una reacción tardía.

eju.tv / Video: RRSS CMG

Boris Bueno Camacho / La Paz

El expresidente Carlos Mesa Gisbert anunció este viernes su determinación de dar un paso al costado en su candidatura presidencial para las elecciones generales de agosto venidero y asegura que lo hace con plena convicción y decisión, porque estima que ese no es el rol que le toca en la actual coyuntura que atraviesa el país; sin embargo, en un video publicado en sus redes sociales asevera que continuará con el liderazgo de Comunidad Ciudadana hasta el 8 de noviembre de este año.

Mesa afirma que su vida estuvo ligada en todo momento al devenir del país desde varias facetas que le tocó cumplir, como historiador, periodista, político y, sobre todo, cuando estuvo al frente de la nación, primero como vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y, posteriormente, como presidente por sucesión constitucional; en tal sentido, afirma haber hecho un aporte sustancial a la política boliviana en aspectos que tienen que ver con la renovación generacional, el compromiso ético y su ‘compromiso indisoluble’ con la democracia.

Las reacciones en las redes sociales fueron prácticamente inmediatas una vez conocida la determinación de Mesa. Orlando Navarro le escribe: “una decisión que ayuda a la Unidad y @ComunidadCBo es una alianza que refresca la política con buenos cuadros jóvenes como @LucamperoBol @JoseMOrmachea @luisanayars @AndreaBSahonero y @SamanthaNogale3 entre otros”, un aval de un ciudadano que reconoce que el exmandatario promovió la renovación de los actores políticos.

Otros de los seguidores identificado como Omar Duque reconoce el acto de desprendimiento del líder político. “Qué grandeza Carlos. Unidad y firmeza”, afirma en un escueto mensaje. Posición refrendada por el usuario @jaibytes, quien señala que es una “buena decisión Sr. Mesa, usted siempre fue un caballero, ahora procuren establecer unidad como oposición” y por Fabián Gutiérrez, que afirma que es un excelente aporte y muestra un “gran liderazgo hasta ahora y sin duda continuar reforzando una alternativa política que renueve el país”.

Carlos Mesa con los otros líderes del bloque de unidad opositor. Foto: La Razón

Sin embargo, hay otras personas que no comparten esa posición y más bien emiten críticas al exmandatario, como Roberto Díaz Justiniano, quien señala que la decisión es tardía. “Carlos, CC está muerta. Tú la mataste. CC no tiene alcaldías ni gobernaciones, no tiene militancia, no tiene estructura ni proyecto de poder. Tampoco tiene voluntad de ganar. CC se reduce a una bancada de hijit@s de papá, manejada x el club de amigos de C. Mesa”, señala; o Álvaro Tapia Bellido quien responde que “tu corazón socialista te traicionó”.

Asimismo, Ricardo Fuentes estima que el exmandatario tuvo un paso equivocado por la política; “triste final de un historiador que fracasó en la política porque creyó que un partido político es un personaje y no la lucha organizada de un pueblo por sus necesidades más sentidas”, asevera. Otro de los usuarios con el nombre Neytan Drake, cuestiona a Mesa: “debiste haber tomado esta decisión hace 5 años y no haber esperado q Bolivia este sumida en una crisis profunda gracias a tu tibieza y cobardía. Es un secreto a voces la simpatía y admiración que profesas por Evo y el apoyo que le diste al masismo durante todo su gobierno”.

Carlos Mesa estima haber cumplido una tarea importante en la política boliviana y afirma que este 2025, año del Bicentenario, es muy significativo para la construcción de un país mejor en función de la unidad que esté apoyada en la reconciliación, en la tolerancia, en el respeto; un nuevo país para un nuevo momento histórico que lo requiere imprescindiblemente en medio de la crisis económica que atraviesa. “Esta decisión razonada con sentido de Estado es parte de mi compromiso de hoy y de siempre con el país, con el que estaré comprometido pase lo que pase”, sentencia.