APAC pide a la Alcaldía pagar deuda de Bs 700.000 del 2024 y reitera que está en riesgo Festival de Teatro

“No podemos confiar más en dicha institución si no cumple compromisos pasados”, señaló Percy Áñez, presidente de APAC.

Fuente: Unitel

La Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) sigue reclamando a la Alcaldía cruceña el pago de una deuda de Bs 700 mil, lo que pone en riesgo el desarrollo normal del Festival Internacional de Teatro que está programado para mayo de este año.

“No podemos confiar en la Alcaldía”, dijo el presidente Percy Áñez.

“Se está cobrando una deuda con el municipio desde el año pasado, la deuda arrastra de abril 2024. Es un perjuicio y un costo financiero para una institución débil”, dijo el presidente de APAC, Percy Áñez, señalando que la deuda es por el Festival de Música Barroca.

Desde APAC indican que la deuda se verá reflejada en la organización de otros eventos culturales, el más cercano el Festival Internacional de Teatro, a realizarse en mayo de este año.

“No podemos confiar más en dicha institución si no cumple compromisos pasados. Por eso es que el Festival de Teatro 2025 se ve en riesgo, y es muy probable que no tengamos apoyo de la Alcaldía porque ya no podemos confiar en ellos”, añadió Áñez.

El Festival Internacional de Teatro Santa Cruz de la Sierra cumplirá su vigésima cuarta versión, y tiene previsto desarrollarse entre el 9 y 18 de mayo.