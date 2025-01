Arce da inicio al Bicentenario de Bolivia con promesas de ‘una segunda independencia’ y pedidos de unidad

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y otras autoridades. Foto: RRSS

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Bicentenario: Arce asegura que la industrialización logrará la “segunda independencia”; el cruceño Romer Saucedo es el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia; y Régimen Penitenciario no trasladó a Pumari hasta su audiencia por falta de dinero para la gasolina. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Bicentenario: Arce asegura que la industrialización logrará la “segunda independencia”

Durante los actos protocolares por las celebraciones del Bicentenario, el presidente Luis Arce aseguró que durante tal fecha conseguirán la “segunda y definitiva independencia” con el tema de la industrialización, sin embargo, admitió que existen dificultades para llegar a ello. “Sabemos que es un tránsito y tenemos dificultades, pero será más fuerte nuestra convicción, y con la sabiduría del pueblo, lograremos la industrialización como dos formas económica y política de avanzar hacía nuestra segunda y definitiva independencia”, indicó Arce en la ceremonia protocolar que se realizó en la Casa de al Libertad en Sucre, Chuquisaca. Este lunes, 6 de enero, se iniciaron los actos en conmemoración de la “Reivindicación Patriótica del Bicentenario de Bolivia”, por los 200 años de independencia del país.

https://eju.tv/2025/01/bicentenario-arce-asegura-que-la-industrializacion-lograra-la-segunda-independencia/

Bicentenario: Arce llama a la unidad de los bolivianos y a resolver sus diferencias, además habla del “proceso de cambio”

A ocho meses de conmemorarse el Bicentenario de la fundación de Bolivia, este lunes se abrió la agenda de actos oficiales para conmemorar este hito. El presidente Luis Arce llamó a la unidad de los bolivianos y a resolver sus diferencias, pero también habló del “proceso de cambio” y señaló que el país ingresó en la era de la industrialización. El mandatario boliviano hizo un repaso de las gestas libertarias y luchas contra la colonia española, pero además destacó el papel de los héroes de la independencia. “La memoria histórica refiere a un pueblo que luchó con valor ante un régimen colonial que destruyó las bases económicas, sociales y comunitarias preexistentes, abriendo un periodo de destrucción de saberes, historia, arte y formas de espiritualidad de los pueblos originarios”, afirmó Arce.

https://eju.tv/2025/01/bicentenario-arce-llama-a-la-unidad-de-los-bolivianos-y-a-resolver-sus-diferencias-ademas-habla-del-proceso-de-cambio/

Bicentenario: El Gobierno dispone embanderamiento hasta el 31 de diciembre y el uso del eslogan en los membretados

Mediante un decreto aprobado la semana pasada para conmemorar el Bicentenario de la fundación de Bolivia, el Gobierno ha dispuesto el embanderamiento de las entidades públicas y privadas hasta el 31 de diciembre de este año. En ese marco, el Órgano Ejecutivo dispuso el uso de la frase “2025, Bicentenario de Bolivia” en la papelería membretada de las entidades públicas que están bajo su dependencia. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización publicó el fin de semana un comunicado en el cual se refiere a parte de los alcances del Decreto Supremo 5307. “A partir del 6 de enero hasta el 31 de diciembre de la presente gestión, se establece el embanderamiento y revalorización de nuestros símbolos del Estado en todo el territorio nacional, en todos los edificios públicos y privados”, entre otros, reseña parte del comunicado.

https://eju.tv/2025/01/bicentenario-el-gobierno-dispone-embanderamiento-hasta-el-31-de-diciembre-y-el-uso-del-eslogan-en-los-membretados/

El cruceño Romer Saucedo es el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia

Romer Saucedo, el magistrado electo por Santa Cruz al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido designado en Sala Plena como el nuevo presidente de este órgano judicial. La Sala Plena del TSJ está compuesta por nueve magistrados titulares que representan a los nueve departamentos del país. Siete de estas autoridades fueron elegidas el 15 de diciembre, mientras que las otras dos están ‘prorrogadas’ en sus cargos. La intención de Saucedo de presidir el TSJ fue adelantada el domingo, cuando señaló que iba a buscar liderar este órgano judicial; sin embargo, esperaba consensos. “Esos planes de trabajo los vamos a consensuar entre todos para unificarlos y poder trabajar en una nueva justicia para el país”, señaló. Este lunes se realizó la primera Sala Plena con los magistrados elegidos el 15 de diciembre para designar al presidente del TSJ.

https://eju.tv/2025/01/el-cruceno-romer-saucedo-es-el-nuevo-presidente-del-tribunal-supremo-de-justicia/

‘Evismo’ plantea ley corta para que magistrados suplentes asuman en lugar de los prorrogados

Desde las filas del ‘evismo’ anunciaron que sus parlamentarios afines trabajarán en un proyecto de ley corta para que las nuevas autoridades judiciales suplentes asuman los cargos de los magistrados autoprorrogados, mientras se desarrolla una nueva elección judicial para designar a quienes ocuparán los puestos del TSJ en representación de Beni y Pando y del TCP de los mismos departamentos, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. El diputado Santos Mamani informó que se discutirá el planteamiento de la medida entre la bancada de Cochabamba, para luego socializar la propuesta con todos los parlamentarios del ‘evismo’. “Tendrían que asumir los suplentes, de manera que los autoprorrogados se vayan a su casa”, declaró Mamani, al acusar a las autoridades judiciales de generar caos institucional, conflicto social y ser serviles al gobierno de Luis Arce.

https://eju.tv/2025/01/evismo-plantea-ley-corta-para-que-magistrados-suplentes-asuman-en-lugar-de-los-prorrogados/

Manfred Reyes Villa: “La soberanía económica y el orden son claves para Bolivia”

El candidato a la presidencia Manfred Reyes Villa detalló su visión económica para Bolivia, destacando la necesidad urgente de un nuevo enfoque. «Antes de hablar del plan económico en el país, debemos hablar del orden en el país. El modelo económico-político actual está desgastado, y debemos avanzar hacia una economía mixta que busque la soberanía económica», manifestó Reyes Villa. Reyes Villa también abordó la importancia de la integración económica regional. “Tenemos grandes potencialidades en la agroindustria, y nos excluyeron del corredor bioceánico. Necesitamos ser parte de este proyecto para poder exportar eficientemente”, expresó, refiriéndose a la ausencia de Bolivia en un ambicioso proyecto de integración vial que conecta Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, y que ha generado tensiones políticas dentro del país.

https://eju.tv/2025/01/manfred-reyes-villa-la-soberania-economica-y-el-orden-son-claves-para-bolivia/

Cocaleros refuerzan bloqueo en Lauca Ñ y Evo se reúne con campesinos de La Paz

En el trópico de Cochabamba, cocaleros de la Federación Yungas Chapare refuerzan desde este lunes el punto de bloqueo en Lauca Ñ, para evitar una posible aprehensión de Evo Morales, quien desde temprano sostiene reuniones con una delegación de campesinos que llegó de La Paz hasta esa localidad. «Estamos en la vigilia siempre firmes, defendiendo a nuestro líder, aunque este Gobierno arremete con la persecución política contra nuestros dirigentes», declaró uno de los seguidores de Morales. Mientras eso ocurre en Lauca Ñ, Morales recibió a las nueve de la mañana a campesinos de la comunidad Centro Pomaya Alta, del departamento de La Paz, quienes «le expresaron su respaldo incondicional como candidato presidencial 2025-2030 y le piden que cambie la historia que vive el país en toda esta crisis económica», según RKC.

https://eju.tv/2025/01/cocaleros-refuerzan-bloqueo-en-lauca-n-y-evo-se-reune-con-campesinos-de-la-paz/

Bajo Llojeta: Fiscalía pide la detención del representante de la inmobiliaria sindicada del caso de la mazamorra

La Fiscalía de La Paz solicita la detención preventiva por 60 días del representante de la empresa inmobiliaria vinculada con el caso de la mazamorra que dejó una niña fallecida y más de 40 casas con destrozos en Bajo Llojeta. El fiscal departamental paceño, Carlos Tórrez, anunció que esta persona fue imputada formalmente por cuatro delitos. El empresario y representante de la Inmobiliaria Kantutani Luis Enrique Iturralde fue imputado de manera formal por los delitos de peligro de estrago, otros estragos, lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado. Según la comisión de fiscales, hay suficientes elementos de convicción en contra del arquitecto sindicado en este caso, por el cual ya fue enviado a la cárcel el alcalde de Achocalla, Mario Condori. Según los datos, esta persona se encuentra en Perú.

https://eju.tv/2025/01/bajo-llojeta-fiscalia-pide-la-detencion-del-representante-de-la-inmobiliaria-sindicada-del-caso-de-la-mazamorra/

Régimen Penitenciario no trasladó a Pumari hasta su audiencia por falta de dinero para la gasolina

Régimen Penitenciario alegó no tener recursos económicos para comprar gasolina y hacer efectivo el traslado del exlíder cívico Marco Antonio Pumari desde Potosí hasta La Paz para su audiencia de esta jornada, según el abogado del acusado. «Régimen Penitenciario ha presentado un informe donde dice que no se lo ha trasladado por falta de recursos económicos. O sea, no tienen la gasolina para trasladarlo a Marco Pumari desde Potosí hasta La Paz», informó Diego Gutiérrez, abogado de Pumari. Esta jornada se suspendió la audiencia de juicio público y contradictorio en La Paz del exlíder cívico potosino y del gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho, por el caso “golpe de Estado I”. En esta ocasión, nuevamente se alegó que una juez solicitó una baja médica y Pumari tampoco fue trasladado de Cantumarca, Potosí a La Paz.

https://eju.tv/2025/01/regimen-penitenciario-no-traslado-a-pumari-hasta-su-audiencia-por-falta-de-dinero-para-la-gasolina/

En los primeros días del año, reportan tres decesos por Covid-19 en Santa Cruz y Beni

En lo que va de este año, tres personas perdieron la vida, dos en Santa Cruz y uno en Beni, debido a las complicaciones que presentaron en su salud debido al coronavirus. Ninguno de los casos tenía la vacuna contra el virus. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Jaime Bilbao, informó que la primera víctima era un hombre, de 78 años, y la segunda, una mujer de 96 años. Ambos tenían enfermedad de base y se encontraban internados en el Hospital San Juan de Dios de la capital cruceña. En la actualidad, hay 11 personas internadas, de las cuales cinco se encuentran en terapia intensiva. En Trinidad, un hombre, de 69 años, es la tercera víctima del COVID-19 que no contaba con la vacuna contra la enfermedad y que salió positivo en su prueba de antígeno nasal.

https://eju.tv/2025/01/en-los-primeros-dias-del-ano-reportan-tres-decesos-por-covid-19-en-santa-cruz-y-beni/