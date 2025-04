 Ante recurso contra la elección, TSE insta a cuidar los plazos del proceso para ir a las urnas el 17 de agosto

“El objetivo de este proceso es que se lleve adelante en los plazos y en los tiempos oportunos, respetando la fecha definida del 17 de agosto” para ir a las urnas, dijo el vicepresidente del ente electoral.

Fuente: UNITEL

Ante la aparición de un recurso contra las elecciones generales que apunta a garantizar la paridad de género en los binomios presidenciales, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, se refirió a la necesidad de cuidar los plazos del proceso electoral para que los bolivianos acudan a las urnas el 17 de agosto de este año.

“Tenemos que cuidar que cada una de las actividades del calendario electoral, que se ejecuten, que no sean revisadas, no sean repetidas, no se retrotraigan. El objetivo de este proceso electoral es que se lleve adelante en los plazos y en los tiempos oportunos, respetando la fecha definida del 17 de agosto”, señaló Vargas en entrevista con UNITEL.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En esta línea, Vargas señaló que un paso importante para garantizar el proceso tiene que ver con la aprobación de ese proyecto de ley que fue remitido hace meses atrás a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para ratificar el principio de preclusión.

Además del recurso con miras a garantizar la paridad de género, el cual fue presentado por el diputado arcista Israel Huaytari, también se conoció que el exmagistrado Gualberto Cusi también hará lo propio para que los pueblos indígenas tengan las mismas condiciones para participar del proceso electoral; sin embargo, la formalización de este último aún está en curso.

“Nos causa extrañeza la presentación de estos recursos que consideramos pudieron haberse regulado con carácter previo al proceso electoral a través de la legislación correspondiente”, matizó Vargas.

Sobre el caso de Cusi, el vocal dijo desconocer los pormenores, pero resaltó se va a analizar caso por caso las solicitudes que existan de participación en este proceso electoral por parte de las organizaciones de las naciones de pueblos indígenas a escala nacional.

“En el caso específico de que hubiera solicitudes de organizaciones de los pueblos indígenas, la sala plena del TSE hará el análisis correspondiente y emitirá una respuesta en el marco de la Constitución, respetando los derechos que tienen estos pueblos indígenas”, acotó.