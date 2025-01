Bajo Llojeta: Gobierno pide a la Alcaldía completar requerimientos para reponer casas a damnificados

Obras Públicas señaló que la municipalidad no presentó la lista de damnificados, el catastro ni la declaratoria de desastre.

El Gobierno pidió este miércoles a la Alcaldía de La Paz que complete los requerimientos solicitados para que se pueda reponer las casas afectadas por la mazamorra en Bajo Llojeta.

«Tengo la instrucción del hermano Presidente, de llevar viviendas para los hermanos que han sido damnificados, pero si no cumple el Alcalde, nos vemos imposibilitados, no sabemos a la fecha técnicamente si ese sector sirve o no para construir nuevas viviendas o es un sector de alto riesgo, que defina la Alcaldía», declaró el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, en conferencia de prensa.

La noche del 23 de noviembre, una intensa lluvia arrastró la tierra removida en cercanías del río Pasajahuira, material que cubrió al menos 40 casas de Bajo Llojeta, donde una niña de cinco años perdió la vida por la mazamorra.

Los requerimientos a los que hizo alusión Montaño tienen que ver con la lista oficial de damnificados, la declaratoria de desastre y el catastro municipal, para que el Gobierno construya las casas de las familias afectadas.

«Nuestro equipo técnico ha identificado 157 familias, hemos solicitado el catastro para intervenir con empresas y se pueda realizar la construcción y no hay catastro: señor Alcalde, no hay catastro en ese sector, les hemos pedido bajo nota oficial de AE Vivienda que nos pasen la cantidad de familias afectadas y no ha llegado; hemos pedido además de eso una ley declarando desastre y emergencia y ayer recién han completado, nada de eso ha estado cumpliendo la Alcaldía de La Paz, el señor Iván Arias», señaló el Ministro.

Por el hecho que ahora es investigado por la justicia quedó aprehendido el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, en tanto que el de La Paz, Iván Arias, se defiende en libertad. Asimismo, se presentó imputación formal contra el empresario de Inmobiliaria Kantutani, Luis Iturralde, quien se encuentra fuera del país.