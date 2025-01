Bolivia plantea una reforma de la OEA en la primera sesión al mando del Consejo Permanente

Héctor Arce Zaconeta, presidente del Consejo Permanente de la OEA. Foto: RRSS

Héctor Arce Zaconeta, embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), planteó este jueves una reforma de ese organismo, durante la primera sesión del Consejo Permanente del que ahora es presidente.

“Estamos ingresando a un momento clave, un momento de inflexión en nuestra vida institucional como organismo multilateral, el cierre de un ciclo para dar paso a una reforma importante e impostergable, que de seguro traerá mejores días y mejores experiencias para las Américas”, dijo el embajador boliviano.

Arce Zaconeta asumió ayer ese cargo que lo ejercerá hasta el 31 de marzo, tiempo en el cual dirigirá las tareas destinadas a la elección del nuevo secretario general, que remplazará a Luis Almagro.

El diplomático boliviano cuestionó también la gestión de Almagro, quien en 2019 emitió un informe sobre las elecciones generales en Bolivia, el cual estableció que hubo una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” que hacían imposible validar los resultados emitidos originalmente.

“Bolivia ha aceptado la presidencia del Consejo Permanente de la Organización no para hacer apología de los errores y desaciertos de los que Bolivia ha sido víctima, no queremos mirar el pasado, pero sí dejar en claro que esos desaciertos no se pueden repetir nunca más”, enfatizó.

Insistió en que el Estado Plurinacional de Bolivia decidió ejercer la presidencia con una agenda básica para dar paso a una “reforma importante e impostergable” de la OEA.

También hizo referencia a la Carta fundacional de la OEA y abogó para que la organización sea “un espacio de diálogo, de paz y confraternidad, dentro del cual, bajo la lógica de la razón y no de la imposición, construyamos una cultura de mayor democracia, mayor respeto por los derechos humanos, mayor seguridad y sobre todo mayor desarrollo social y económico para nuestros pueblos”.

El Consejo Permanente es el órgano de gobierno más importante de la organización y está formado por los embajadores de los 33 países que conforman la organización multilateral.