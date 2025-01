Branko: con Chi tenemos muchas coincidencias

Marinkovic a través de sus redes sociales criticó con dureza a los líderes del bloque opositor que promueven la candidatura única.

Santa Cruz.- El líder político y empresario Branko Marinkovic sostuvo que comparte coincidencias ideológicas con el también candidato presidencial Chi Hyun Chung. A pesar de reconocer que su interlocutor no tiene un dominio profundo en temas económicos, destacó que ambos están alineados en la necesidad de recuperar los valores y principios fundamentales que deben regir a la sociedad.

“Hablé largo con él, tiene ideas muy liberales. Hemos discutido temas de economía, y él mismo me dijo que no los entiende bien, pero en otros aspectos tiene las ideas claras. He conversado con él y seguiré conversando, porque pensamos de manera similar. Ese es el tipo de coincidencia que se debe buscar en la política”, indicó Marinkovic en entrevista con La Hora Pico de eju.tv.

Marinkovic a través de sus redes sociales criticó con dureza a los líderes del bloque opositor que promueven la candidatura única. Los calificó de “tibios, cobardes y cómplices” por no tomar decisiones firmes y claras ante la situación política del país.

Consultado por Ernesto Justiniano sobre si tiene más afinidad con Chi, Marinkovic respondió con firmeza: “De lejos sí, ideológicamente tenemos muchas coincidencias, muchas cosas en común”, ratificó el excívico a Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano quienes conducen el programa radial de lunes a viernes desde las 17:00 horas.

Por su parte, el candidato Chi Hyun Chung arribó hoy a la ciudad de Tarija con el objetivo de fortalecer su presencia en el sur del país y establecer alianzas políticas clave de cara a las elecciones presidenciales de este año.

Durante su visita, Chi destacó la importancia de consolidar un frente unido que impulse un cambio político en Bolivia, alejándose de los partidos tradicionales que, según él, han llevado al país por un rumbo errático en los últimos años.

