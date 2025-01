Camacho celebra la unidad de la oposición y Claure estima que es urgente la definición del candidato único

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Líderes políticos que iniciaron la conformación del bloque de unidad. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho / La Paz

Por primera vez en 20 años la oposición está unida, asegura Camacho; Claure cierra reuniones con líderes políticos: valora la experiencia de Tuto y el perfil económico de Samuel; y, presidente de Diputados convoca a Andrónico al diálogo para abordar créditos pendientes de aprobación. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Por primera vez en 20 años la oposición está unida, asegura Camacho

Tras recibir una nueva visita de Samuel Doria Medina en el penal de Chonchocoro, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que es la primera vez en 20 años que la oposición está unida para hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del próximo mes de agosto. “Teniendo como objetivo central y principista la búsqueda del candidato único, para ganar las elecciones de 2025. Los ataques del masismo al bloque de unidad es una señal de que estamos en el camino correcto”, escribió este jueves en sus redes sociales. Camacho, que conforma el denominado “bloque de unidad”, junto a los expresidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa, y otros políticos opositores, señaló que el “65% de bolivianos” quiere que se termine el “ciclo del MAS”.

– Una encuesta realizada por una empresa internacional definirá al candidato del bloque opositor, anunció Doria Medina

Será una encuesta. El precandidato del bloque opositor y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, anunció que este procedimiento, realizado por una empresa internacional, será el encargado de definir al candidato del denominado «Bloque de Unidad», con miras a las Elecciones Generales. “Hemos definido que será una encuesta hecha por una empresa internacional de prestigio y que le vamos a encargar a tres personas para que sean los que contraten, supervisen y anuncien, para que haya la máxima transparencia con esa encuesta”, adelantó. El empresario y líder de UN visitó la pasada jornada al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en la cual compartió los detalles relacionados a la selección del candidato del bloque opositor al MAS.

– Claure cierra reuniones con líderes políticos: valora la experiencia de Tuto y el perfil económico de Samuel

Luego de reunirse por separado con Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, el empresario Marcelo Claure dio por concluido este jueves el ciclo de entrevistas con los líderes políticos que aspiran a la Presidencia. «Para finalizar mis planes de reunirme con la mayoría de las figuras políticas de Bolivia, anoche y hoy conversé con Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga para comprender su alianza y sus planes. Reiteré la importancia de que definan un candidato único lo antes posible para consolidar una oposición fuerte y creíble», publicó en su cuenta de X. Claure, quien busca articular un solo frente de oposición para las elecciones generales, destacó la experiencia política de Quiroga y el perfil económico de Doria Medina. Desde el lunes el empresario se reunió con todos los potenciales candidatos presidenciales.

– Dirigente ‘evista’ confía en que Andrónico no traicionará al Trópico: ‘sería el peor error en su vida política’

Cuando surgen iniciativas para que Andrónico Rodríguez sea candidato en lugar de Evo Morales, el dirigente del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, manifestó su confianza de que el presidente del Senado no traicionará a su región, porque de hacerlo sería el peor error de su vida política. “Si se equivocara sería el peor error de su historia en la vida política”, dijo Choque. Ante los rumores que salen sobre una postulación, Choque pidió a Rodríguez que “no caiga en ese juego”, sino que haga la aclaración respectiva ante los medios de comunicación. El dirigente recordó que para el Trópico de Cochabamba primero está Evo y que, incluso, la federación de Andrónico también emitió su resolución de apoyo a Morales. En ese marco, aseveró que Rodríguez es “orgánico” y va a respetar a las seis federaciones del Trópico.

– Mariaca dice que jefes policiales le indicaron que no pueden ingresar a zonas donde estaría Quintana

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que jefes policiales le han informado que no pueden ingresar a algunos lugares donde se presume que estaría el exministro Juan Ramón Quintana para aprehenderlo. “De parte de la Policía, que tiene que ejecutar la orden (de aprehensión), he escuchado yo de diferentes autoridades policiales, en el cual han sostenido que no han podido ingresar a algunos lugares donde estaría esta persona”, indicó Mariaca. Quintana, exministro de Evo Morales, está en la clandestinidad desde noviembre de 2024, luego que se dictó un mandamiento de aprehensión por los presuntos delitos de terrorismo e instigación a delinquir, proceso abierto tras los bloqueos evistas que duraron 24 días. Se presume que está oculto en el trópico de Cochabamba.

– Gobierno asegura que el Trópico es una de las regiones donde se concentra el crimen organizado

Desde el Gobierno aseguran que el Trópico de Cochabamba es una de las áreas donde hay organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico que producen diferentes delitos: secuestros, tráfico de armas, lavado de dinero y otros. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, en la presentación de resultados de esa cartera de estado, indicó que según datos estadísticos el Trópico de Cochabamba es una de las regiones donde se concentra el crimen organizado, ya que la mayoría de los casos por secuestros y sicariatos relacionados con el narcotráfico se registraron en esa área. “El Ministerio del Gobierno ha realizado un relevamiento de información que a partir de datos estadísticos ha permitido focalizar precisamente la existencia de secuestros y de sicariatos en un área que merece nuestra atención”, sostuvo Aguilera.

– Más de 200 bolivianos están en riesgo de ser deportados de EEUU

El cónsul de Bolivia en Washington (EEUU), Celso Herbas, informó que más de 200 ciudadanos bolivianos se encuentran en riesgo de ser deportados de Estados Unidos, luego de las últimas determinaciones del presidente Donald Trump “Sabemos cuántos (bolivianos) están en situación para ser deportados. A septiembre tenemos más de 200 personas, es la información de migración”, informó el cónsul Herbas a la revista Latinos. La autoridad explicó que tres meses atrás el Consulado estuvo atendiendo trámites sobre deportaciones de bolivianos. Herbas dijo que la comunidad boliviana ya tenía conocimiento de la determinación. “Este anuncio del Gobierno de Estados Unidos ya es de hace meses atrás, nuestro Consulado ya estuvo atendiendo tramites desde los últimos tres meses”, explicó.

– Presidente de Diputados convoca a Andrónico al diálogo para abordar créditos pendientes de aprobación

El presidente de Diputados, Omar Yujra, convocó el jueves a su similar del Senado, Andrónico Rodríguez, a un diálogo para abordar la agenda legislativa y la aprobación de los créditos por más de $us 1.660 millones, de los que más de $us 781 millones están paralizados en el Senado. “Lo he escuchado hablar (a Rodríguez) de forma vehemente en cuanto al tema de la unidad. Hermano Andrónico: te convoco al diálogo. Creo que es importante que los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados demos un ejemplo al país”, afirmó. De esta forma, respondió a Rodríguez, quien reprochó al Gobierno por solicitar la aprobación de más créditos sin, en su opinión, ejecutar los que ya fueron viabilizados. Además, dijo que Diputados “está bajo dominio” del Ejecutivo y que al menos dos créditos no fueron viabilizados desde esa instancia al Senado.

– “Estamos cansados del atropello y las extorsiones”: Estas son las 7 determinaciones del ampliado multisectorial

Sectores del aparato productivo se reunieron este jueves en un ampliado que se enfocó en el rechazo a la disposición adicional séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE). “Todas las medidas de intervención y amedrentamiento aplicadas con un discurso engañoso de combatir el agio y la especulación no resuelven la falta de algunos alimentos ni la escasez de divisas e hidrocarburos”, señaló el jueves el máximo ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, César González. En el encuentro, que se llevó adelante en Sucre, surgieron siete determinaciones que apuntan a los órganos Ejecutivo y Legislativo, así como también se planteó la propuesta de gestar un anteproyecto de ley para abrogar esta disposición considerada como confiscatoria y atentatoria a la seguridad jurídica del aparato productivo.

– Tras incidentes de BoA, la DGAC señala que dos empresas están interesadas en operar en el país

Tras denuncias contra la estatal Boliviana de Aviación (BoA), la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) señaló el jueves que dos empresas internacionales están interesadas en buscar los permisos para realizar operaciones aéreas en el país. Las corporaciones se encuentran en etapa de gestionar su admisión. “En esta gestión, tuve una comunicación hace un par de semanas, de un empresario norteamericano que desea incursionar en el sector aeronáutico en Bolivia”, dijo el director de la DGAC, Iván García, en referencia a una de las firmas interesadas. Además, dijo que, en la pasada gestión, tres empresas también presentaron su propuesta para operar en territorio boliviano, sin embargo, no cumplieron con las condiciones. “Tenían la documentación, pero no tenían una aeronave en propiedad o en arrendamiento”, dijo.