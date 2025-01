Carlos Sánchez Berzaín: «Ante un país ocupado, con armas y cañones, como está Venezuela, ha llegado el momento del uso legítimo de la fuerza»

El destacado jurista, que ha ocupado relevantes cargos como ministro de Estado y de Defensa en Bolivia, analizó el momento político del país caribeño.

María Corina ha sacado el temor de esta ecuación, dice Sánchez Berzaín

Fuente: infobae.com

“Una de las partes de la ley, es la coacción, el uso legítimo de la fuerza, que siempre tiene que ser mayor a la de la fuerza del crimen, o sea, si usted tiene un país ocupado, con armas y cañones, como está Venezuela, ha llegado el momento en que la ley tiene que usar la parte coactiva, coercitiva, la ley internacional que neutralice esa violencia porque, de lo contrario, ha desaparecido la ley; de eso se trata, es un reto a la civilización”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Así lo dice el doctor José Carlos Sánchez Berzaín, en conversación con Infobae, a propósito de las conclusiones del Foro: “Quo Vadis Venezuela 2025″, organizado por Interamerican Institute for Democracy, realizado el 15 de enero de 2025. Para el reconocido catedrático, la oposición venezolana tiene todos los elementos a favor, porque ha ganado. “Tome el poder, deje de ser oposición y sea gobierno constitucional, eso es todo”, recomienda.

“No hay que decirle más oposición al grupo de María Corina y González Urrutia, son gobierno y lo único que falta es que González Urrutia jure como presidente Constitucional y es inexplicable por qué no lo hace”.

Reconoce que ha llamado “a mis amigos que están en el entorno de María Corina y de González Urrutia, y es increíble que no se decidan a tomar el poder. La conclusión del foro ‘Quo Vadis Venezuela 2025′ es que ha llegado el tiempo del uso legítimo de la fuerza”.

El Foro “Quo Vadis Venezuela 2025” fue organizado por Interamerican Institute for Democracy

“Usted es periodista, pero yo soy abogado y la ley está hecha para proteger a la sociedad y combatir el crimen. Entonces, el eje de confrontación siempre es el crimen contra la ley, y el crimen siempre utiliza fuerza, violencia, armas. Entonces la ley frente al crimen tiene primero la disposición, la ley tiene una parte dispositiva que protege, que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer; tiene una parte de sanciones que dice que si viola la ley esto le va a pasar”.

“Nadie lo quiere decir, pero Edmundo González Urrutia está bajo la presión del secuestro de su yerno y la eventual amenaza sobre su hija. Le digo algo sobre la experiencia de la historia de este siglo, el socialismo del siglo XXI, más seguro está el yerno de González Urrutia y el mismo González Urrutia como presidente constitucional que con la situación actual, porque si eso es verdad, González Urrutia es una víctima de extorsión y, a través de él, están extorsionando a todo el pueblo venezolano y eso es una injusticia, eso es algo inadmisible”.

El Instituto Interamericano para la Democracia es una organización privada de académicos, trabajadores, empresarios e investigadores de diversos países, ubicado en los Estados Unidos, sin fines de lucro, que se encarga de la promoción de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas.

José Carlos Sánchez Berzaín se pregunta por qué Edmundo González no se juramenta ya

Llegó la hora

José Carlos Sánchez Berzaín es un destacado jurista boliviano, que ha ocupado relevantes cargos como ministro de Estado y de Defensa en Bolivia, en cinco ocasiones; además es autor de varias obras y artículos sobre constitucionalidad y democracia, incluyendo el libro “Crimen organizado en las Américas” referido a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Es una referencia en la defensa de la libertad de los pueblos de América, entre ellos Venezuela.

Asevera Sánchez Berzaín que “el presidente de esta fuerza de tarea que pudiera trabajar González Urrutia, bilateral o multilateralmente, está antes del sistema que hay en las Naciones Unidas, con sus ejércitos auxiliares, pero también, después de Naciones Unidas, en las Fuerzas de Tarea Internacionales que se destacan por convenios internacionales; ese es el sistema”.

– Entre las conclusiones del foro Quo Vadis Venezuela 2025, está que llegó el momento del uso legítimo de la fuerza para liberar a Venezuela. ¿En qué consiste eso en la praxis?

– Consiste en utilizar el poder interno con el presidente constitucional de Venezuela. Lo que debe pasar es que el señor González Urrutia tiene que pasar de ser opositor a Gobierno, tiene que pasar de presidente electo a presidente Constitucional, de manera que él asume automáticamente la condición de jefe de Estado, jefe de Gobierno, jefe de las Relaciones Internacionales y Comandante en Jefe de La Fuerza Armada; ese como primer elemento. El segundo elemento es que, con alguien que pide, con alguien que insta y tiene la personalidad jurídica de la representación de Venezuela, que en este caso sería González Urrutia, el sistema internacional se activa.

– ¿Cómo o a través de qué?

– Tiene tres instancias: Las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la más difícil porque puede vetar China o Rusia, para generar una fuerza multinacional. Pero tiene la instancia del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, donde no hay veto posible y donde hay participación del sistema interamericano. Y tiene la instancia que el presidente de Venezuela pueda hacer acuerdos bilaterales o multilaterales para conformar una fuerza de tarea multinacional bajo su mando.

Millones de personas votaron por González Urrutia. Hoy reclaman el respeto a la voluntad popular

– ¿Con peso suficiente?

– Claro, estamos hablando de una Fuerza Armada Multinacional, que tiene precedentes en el sistema internacional y que estaría bajo el mando del presidente Constitucional de Venezuela; con ello desaparece la figura de intervención, violación de la soberanía o la figura de invasión, porque se trata de una acción natural ejercida por el soberano, en este caso el presidente constitucional, en representación soberana para expulsar a los usurpadores de la soberanía de Venezuela.

– ¿Qué es necesario ahora?

– Lo que le falta ahorita a Venezuela es representación. El problema es que el 10 de enero, después de ser ampliamente derrotada, por más de un año la dictadura, la toma de iniciativa de usurpar el poder, convirtiendo a Venezuela en un país ocupado e invadido, además con confesión de que está usando fuerzas transnacionales. La oposición está callada, porque ese día la oposición tenía que dejar de ser oposición y pasar a ser gobierno.

– Quizá el temor es a no querer reproducir lo que ocurrió con el interinato.

– Eso no tiene nada que ver. Y si tiene temor para qué se ha metido a representar un pueblo y ha recibido el mandato de más de dos tercios de los electores. Hay un viejo adagio popular que dice: ‘Si es con miedo, lo dejamos’. María Corina ha invocado, decenas de veces, que el miedo tiene que tenerle miedo a los venezolanos. ¿De qué temor me habla usted? En esta ecuación yo no cuento con el temor; estoy haciendo una explicación jurídica de Derecho Constitucional venezolano y de Derecho Internacional Público. Y todo da que el presidente tiene que jurar, tiene que ser presidente Constitucional, gobernar, responder por la representación que el pueblo le ha dado, y en esa ecuación no entra el temor. María Corina ha sacado el temor de esta ecuación.

Emundo González Urrutia es reconocido por gran cantidad de mandatarios

– Los venezolanos sabemos exactamente lo que ocurre en Venezuela, pero…

– Todos sabemos lo que ocurre en Venezuela.

– Sí, pero ¿cómo demostrar ante la comunidad internacional que lo enquistado en el país es crimen organizado?

– Eso está demostrado. Hay delitos comunes, delitos transnacionales, narcotráfico, tráfico de personas, narco estado, migraciones forzadas, crimen de lesa humanidad cometidos flagrantemente y documentados por la prensa internacional. ¿Cómo me va a preguntar algo que está demostrado? La flagrancia en derecho quiere decir, los hechos son tan evidentes que no necesitan prueba adicional.

– Eso es cierto.

– ¿Usted necesita prueba adicional de la gente que ha matado Maduro, solamente desde el 28 de julio para acá? ¿Se necesita prueba adicional de la gente torturada o de los casi dos mil presos políticos que hay? ¿Se necesita prueba adicional de la declaración de Nicolás Maduro diciendo que está listo, con Cuba y Nicaragua, para tomar las armas en contra de las Américas y en contra del que se le ponga encima y ha llamado a aceitar los fusiles?

– Son muchas pruebas, sin duda.

– Es más, los propios venezolanos que usted me dice que saben lo que está pasando, son la prueba de que son un pueblo oprimido que cuando salen a las calles, los matan, los detienen y los usan como presión previa tortura. Además, torturados por grupos trasnacionales que están manejados por Cuba e integrado por los grupos armados de la dictadura de Bolivia, Nicaragua y del grupo Wagner. En la prensa hay fotos donde operadores, que han estado oprimiendo en Venezuela, tienen la insignia Wagner.

– ¿Es suficiente prueba ante el Derecho Internacional?

– Yo no sé a lo que ustedes llaman prueba, pero eso en Derecho, en cualquier tribunal, es prueba plena. Otra cosa, es tan la prueba plena en el marco de la comunidad internacional que González Urrutia está reconocido como presidente electo de Venezuela, lo único que falta es que jure y se vuelva presidente constitucional. Ahora la pregunta mía es, si no es esto, ¿qué es? ¿Qué van a hacer?

– Esa es la pregunta que el común de los venezolanos se hace.

– Claro, porque ¿van a esperar que en dos o tres semanas la dictadura y el sistema trasnacional del socialismo del siglo XXI convierta a González Urrutia en nadie y en un par de meses en nada? ¿O van a depender que el presidente Trump llegue a la presidencia el 20 de enero? Entonces, en vez de pedir negociar o accionar van a depender de una decisión de afuera.

– González Urrutia enfrenta además el secuestro de su yerno por parte del régimen venezolano.

– Si González Urrutia quiere proteger a su yerno, más puede hacerlo con González Urrutia como presidente constitucional que, como presidente no juramentado, arrinconado y, si esto es verdad, asustado, o miedo como me ha dicho usted, por el sistema de la dictadura. Todos tenemos miedo, pero el valor consiste en superar el miedo, como la frase de María Corina, que el miedo nos tenga miedo. ¿Dónde ha quedado eso, se murió el 10 de enero?