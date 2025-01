Cocaleros del trópico de Cochabamba determinan reforzar la seguridad de Evo Morales para evitar su aprehensión

El dirigente Isidro Auca advierte que cualquier acción contra el exmandatario será respondida con un bloqueo de caminos nacional.

Cocaleros del trópico de Cochabamba anunciaron este viernes que reforzarán la seguridad de su líder Evo Morales Ayma ante la orden de aprehensión emitida por el juez de Instrucción Penal de Tarija, Nelson Rocabado, quien declaró rebelde al exmandatario por no presentarse ni justificar fehacientemente su ausencia en la audiencia de medidas cautelares por una acusación de trata y tráfico de personas que pesa en su contra.

El dirigente de la Federación Única Centrales Unidas (FUCU), Isidro Auca, rechazó la disposición judicial y ratificó que se trata de una persecución política iniciada por el gobierno de Luis Arce Catacora para impedir que el exjefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) sea candidato presidencial en las próximas elecciones nacionales programadas para agosto de este año, por ello, la intención de detenerlo e incluso ‘como eliminar su vida’.

“Como organización social, como representantes de organizaciones sociales no vamos a permitir que quieran atrapar al hermano Evo, más al contrario, decimos al ministro de Gobierno al gabinete (ministerial) que no se equivoquen, tocan al hermano Evo y tocan al pueblo, por eso, nosotros vamos a reforzar más la seguridad en Lauca Ñ, no vamos a permitir para nada que quieran atentar contra su vida del hermano Evo; es una persecución directa que busca hacerlo desaparecer”, afirmó.

Asimismo, anunció que diferentes movimientos del país se manifestaron contra la determinación judicial y se sumarán a las acciones en defensa del líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, ‘aunque sea con nuestra vida’; posición refrendada por una dirigente de las mujeres de la FUCU, quien ratificó que las organizaciones sociales rechazan la determinación del juez tarijeño Rocabado, de quien dijo que carece de ética y principios.

“Esta autoridad no tiene ética ni principios, pro eso, las declaraciones de rebeldía para nosotros es una persecución política y como organizaciones sociales vamos a reforzar la seguridad del hermano Evo, vamos a defender hasta las últimas consecuencias, miedo al gobierno no tenemos”, enfatizó la dirigente de las mujeres campesinas del trópico, para luego cuestionar al Ministerio Público por no haber actuado contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quienes fueron denunciados por Cindy Zaraí Vargas como autores de su salida de Bolivia en 2019.

Además, dijo que no existen pruebas fehacientes que sostengan el ‘proceso armado’ que busca impedir que Evo Morales se presente en los comicios de este año, por tanto, aseveró que la única víctima de todo este proceso es el exmandatario y reiteró que varones y mujeres se movilizarán en defensa del que consideran líder de los pueblos indígenas originarios campesinos, porque será nuevamente presidente del país.

“Queremos decirle al pueblo boliviano que tenemos que hacer fuerza, Evo Morales nos representa a todos, el hermano es igual que nosotros, un campesino, un indígena, de sangre originaria”, afirmó la representante cocalera; en tanto, Auca pidió a los movimientos afines al ala radical del MAS estar alertas contra la planificación de la gestión de Arce para perjudicar a Evo Morales con el apoyo de Estados Unidos. “Cualquier llamado, las organizaciones sociales vamos a paralizar todos los caminos de Cochabamba, y por qué no, a nivel nacional”, advirtió