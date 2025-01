Evo Morales pasa a ser una persona buscada por la justicia boliviana y sus bases se aprontan a defenderlo

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La defensa de Morales no logró posponer la audiencia. Foto: APG

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evo Morales es declarado rebelde y juez ordena su búsqueda y aprehensión; dos horas antes de su audiencia, Evo usaba sus redes para criticar el «pacto» TSE-TCP; e interculturales desconocen quién avaló a Lisperguer y dicen que aportarán a las pesquisas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo Morales es declarado rebelde y juez ordena su búsqueda y aprehensión

El juzgado de Instrucción Penal de Tarija declaró de este viernes rebelde a Juan Evo Morales Ayma, luego de no presentarse ni justificar fehacientemente su ausencia en la audiencia de medidas cautelares por la acusación de trata y tráfico de personas; ahora la Policía debe ir tras su aprehensión. «Estos elementos presentados, los certificados médicos particulares, a criterio del suscrito juzgador no determinan, son patologías (…). Se dispone el arraigo nacional, deberá publicarse edicto del declarado rebelde, se dispone se libre mandamiento de aprehensión en contra del imputado», declaró el juez Nelson Rocabado.

– Comienza «otra etapa» en el proceso contra Evo y se disponen nuevas medidas contra el ahora rebelde

Al finalizar la audiencia que se realizó en ausencia de Evo Morales, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, explicó que con su declaratoria de rebeldía comienza «otra etapa» en el proceso que se sigue contra el expresidente, acusado de trata y tráfico de personas. El juez de la causa, Nelson Rocabado, desestimó los certificados médicos presentados por su defensa y lo declaró en rebeldía con cuatro medidas: arraigo, congelamiento de cuentas, anotación de bienes y mandamiento de aprehensión del ahora imputado. «Eso significa que el juicio se va a suspender hasta que él aparezca, esa sería en este momento la situación jurídica del señor Juan Evo Morales Ayma y de la otra coimputada, Idelsa Pozo», puntualizó Gutiérrez. Idelsa Pozo es la madre de Cindy Saraí Vargas Pozo, identificada en el proceso como víctima de Morales.

– Dos horas antes de su audiencia, Evo usaba sus redes para criticar el «pacto» TSE-TCP

A las 7:35 de la mañana de este viernes, dos horas antes de su audiencia de medidas cautelares, Evo Morales usó sus redes sociales para criticar el «pacto» entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). «El pacto de los vocales del TSE con el destructor de la Constitución, magistrado de facto y usurpador de la presidencia del TCP, es similar a la vergonzosa Banda de los Cuatro (vocales) cuando la Corte Electoral, en 1989, estaba al servicio de los gobiernos neoliberales», se lee en el mensaje que publicó en su cuenta de X. El líder cocalero debía comparecer a las 9:30 en la Fiscalía de Tarija por la acusación de trata y tráfico de personas, sesión a la que faltó el martes 14 de enero por una supuesta dolencia médica. Esta jornada, el exjefe del MAS volvió a ausentarse a la convocatoria de la justicia.

– Caso Trata: Cindy Vargas desmiente rumores de estupro, trata de personas y embarazo forzado

Cindy Vargas, presunta víctima del expresidente Evo Morales, presentó un memorial ante el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinto de Tarija desmintiendo que fuera víctima de trata de personas, estupro e indicó que “nadie la obligó a embarazarse”. En el documento Vargas indicó que “jamás ha sido víctima de trata, ni por mis padres ni por ninguna persona, nunca nadie me pagó o medio nada a cambio de simpatías o favores sentimentales”. Por este caso, el expresidente debe presentarse a una audiencia de medidas cautelares que fue suspendida el martes 14, debido a que presentó un certificado médico en el que señala tener un cuadro clínico de bronconeumonía. El líder cocalero es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

– Vicepresidente del TSE: las elecciones serán en agosto; la segunda vuelta, en octubre y la entrega de credenciales, en noviembre

Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirmó este viernes que la fecha final de las elecciones generales será decidida en Sala Plena con base a los análisis técnicos e administrativos, pero que, en términos generales, las elecciones serán en agosto, la segunda vuelta en octubre y la entrega de credenciales en noviembre. «La fecha definitiva, la fecha inamovible para la elección será definida por el pleno del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó. “Para ello hemos encomendado a nuestras direcciones nacionales que nos haga un análisis técnico y jurídico, al objeto de determinar ya la fecha definitiva e inamovible, que podría ser entre la primera y la segunda semana de agosto”, indicó. Dijo que la fecha clave para el cálculo es el 8 de noviembre, porque ese día debe entregarse las credenciales a las nuevas autoridades.

– Interculturales desconocen quién avaló a Lisperguer y dicen que aportarán a las pesquisas

La Confederación de Interculturales de Bolivia afirmó este viernes que desconocen quién avaló al destituido Alan Lisperguer para que asuma como ministro de Medio Ambiente y se comprometieron a «aportar en las investigaciones» contra la exautoridad. «Desconozco del aval del señor Lisperguer, pero si lo hay, seguramente alguno de los departamentos lo ha aprobado, nosotros, cuando es intercultural, viene el compañero, nos dice de la comunidad, de la federación a la que pertenece; la departamental certifica y nosotros certificamos, no imponemos candidatos, es netamente responsabilidad del Gobierno nacional», señaló en conferencia de prensa el dirigente de la Confederación de Interculturales de Bolivia, Vidal Gómez. Lisperguer fue destituido de su cargo el miércoles 15 de enero por supuesta corrupción.

– Exfuncionario denuncia contrataciones en el Sernap de mujeres que se involucraron con Johnson Jiménez

Un exfuncionario del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) denunció que mujeres que se involucraron incluso a nivel sexual con el ahora exdirector de esa institución, Johnson Jiménez, fueron favorecidas con puestos laborales. Tras la destitución de Alan Lisperguer como ministro de Medio Ambiente, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, asumió de forma interina esa cartera e inmediatamente ordenó el despido del director del Sernap por sus denuncias de corrupción. En la declaración del denunciante, Jiménez hacía uso de personal y vehículos oficiales para sus actividades extralaborales. Otro exfuncionario también dijo que Jiménez y “su mano derecha”, Younyun H. T., usaban los vehículos oficiales para trasladar funcionarias con las que iban a beber a bares y discotecas de La Paz.

– Desabastecimiento y alza de precios, el letal impacto de la falta de dólares, según importadores y fabricantes

El precio de los medicamentos se incrementó en el último tiempo hasta en un 20%, debido a la falta de la divisa estadounidense y a que el tipo de cambio se disparó en el denominado mercado negro, según los fabricantes e importadores. Además, la escasez del dólar interfiere directamente en el abastecimiento regular de la demanda interna. De acuerdo con Josep Lino, gerente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), en el caso de los medicamentos que se fabrican en territorio nacional, el costo se elevó entre un 10 y 20%, debido a que Bolivia depende en un 90% de la materia prima del exterior. Mientras que, según Frida Terceros, vocal de la Asociación de Propietarios Profesionales de Farmacias de Bolivia (Asprofar), solo los fármacos importados elevaron su precio en un 10%, y las ventas bajaron drásticamente.

– CNC pide al Gobierno una modificación ‘consensuada’ de la disposición confiscatoria

Este viernes, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) reiteró su rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que permite el decomiso de productos y mercancías, y pidió al Gobierno realizar una modificación consensuada a la norma. “Demandamos que el gobierno responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la pasada semana con una inmediata modificación consensuada en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados, ya que es sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas”, indicaron en un comunicado. La CNC manifestó su “asombro” por la “indiferencia” del Gobierno hacia las demandas y pronunciamientos de diferentes sectores que mostraron su rechazo a la disposición confiscatoria.

– Dirigente gremial a Arce: “Cuidado que en lugar de celebrar el Bicentenario, estés yéndote como Goni”

El dirigente gremial Antonio Siñani conminó este viernes al Gobierno del presidente Luis Arce a anular la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que avala la confiscación y decomiso de productos alimenticios. Siñani advirtió al mandatario boliviano que si no atiende las demandas del sector no podrá celebrar el Bicentenario el 6 de agosto y, por el contrario -en su juicio- se arriesga a enfrentar una situación similar a la del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien, en 2003, en medio de movilizaciones, renunció. “Cuidado, señor Luis Arce Catacora, que estés con tu socialización y el pueblo boliviano esté en las calles. En vez de que estés haciendo tu Bicentenario, estés yéndote como Gonzalo Sánchez de Lozada porque no estás escuchando al pueblo boliviano”, señaló el dirigente.

