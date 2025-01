COD cruceña protesta por alza del precio del arroz en Emapa

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Sócimo Paniagua, expresó su preocupación por el aumento en los precios de productos de la canasta familiar, señalando que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) no está cumpliendo con su objetivo de garantizar alimentos a precios accesibles.

Por Marcelo Huanca Dorado

Fuente: El Mundo

Un ejemplo destacado fue el arroz, cuyo costo aumentó de Bs 50,50 a Bs 70 en los mercados.

“El año pasado el precio era de Bs 50,50. Ahora es de Bs 70. Lamentablemente, no se pudo controlar. Hay mucha especulación en diferentes lugares. Las alcaldías no controlan, no hay decisiones políticas, y el viceministerio no actúa. Esto es preocupante para la población”, manifestó Mamani.

El problema no se limita al arroz, sino que productos como el trigo también enfrentan dificultades debido a la falta de incentivos para los productores.

En 2024, EMAPA ofreció $us 375 por tonelada de trigo, mientras que los productores exigían $us 410 para cubrir los costos de producción. Esta brecha generó una disminución en la siembra de este grano esencial.

Para abordar estas problemáticas, EMAPA se reunió con productores de arroz para resolver el conflicto y avanzar hacia acuerdos que garanticen el suministro de diésel y la eliminación de sanciones. Se prevé una nueva reunión el próximo mes Trinidad para formalizar convenios que beneficien tanto a los productores como a los consumidores.