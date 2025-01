Dakar: «Maratón brutal muy pronto y excesivos los comisarios»

Fuente: https://www.marca.com

Carlos Sainz le dio mucha rabia no poder seguir en el Dakar, como a Loeb, por varios motivos, el accidente evitable, el comportamiento del Ford Raptor, para ganar, e igualmente por la exigencia de la FIA (que se ha hecho co-organizador del Dakar junto a ASO desde 2022) con las medidas de seguridad, más propias casi de la F1 que de un Dakar habituado a correr con desperfectos, grandes o pequeños, en los coches.

«Fueron dos o tres milímetros, no sé… respeto mucho a la FIA, pero me dio mucha rabia porque podríamos haber seguido. Tal y como está yendo la carrera, está habiendo unas diferencias tremendas. Hoy han pasado un montón de cosas, ayer también», reconocía Sainz a MARCA a su llegada a España tras saber que Al-Attiyah también perdió casi una hora.

Según pudo saber MARCA, Ford explicó a los comisarios, como fabricante y constructor, y con los planos en la mano, cómo era la construcción de la pieza que tumbó a Carlos, cómo sería el refuerzo con todo el estudio hecho, las planchas dónde se colocarían y la certeza de que quedaría más robusto aún ese tramo del arco antivuelco. Pero no hubo manera, no respetan el espíritu del Dakar de toda la vida.

«Hay unas normas y verdaderamente sí que están estrictos, porque en nuestro caso fue por tres milímetros, ¿no? Una barra que el equipo garantizaba que se podía reparar y arreglar… Incluso iba a quedar más robusta, más fuerte que antes, ¿no? Pero al final es un debate que yo creo que los equipos lo abrirán, porque una carrera tipo el Dakar, un vuelco, es relativamente posible. Y por dos, tres milímetros, con una marca detrás que te garantice la seguridad, pues yo creo que quizás sea excesivo. Pero como digo, es un debate que vendrá más tarde».

Aunque Sainz guarda silencio, muchos en el vivac reconocen que, desde la entrada de la FIA en el Dakar junto a ASO en 2022, muchos elementos clásicos del Dakar se han ido perdiendo, o monetizando, que es el gran afán de la nueva FIA de Ben Sulayem, y no solo con el Dakar: Los abandonos que ya no son tales y se puede uno reenganchar varias veces (las victorias de pilotos que ya no se jugaban nada venían así favorecidas por no tener que conservar la mecánica) las posiciones de salida de los pilotos prioritarios según pagan o no disputar el Mundial FIA, ahora los comisarios…

SAINZ Y LAS SALVAJES ETAPAS MARATÓN

Y luego, el calendario. ¿Tiene sentido tanta exigencia o incluso colocar etapas tan salvajes, la de 48h, casi como primera etapa del raid? «Te doy ahora mi opinión, y es que un inicio del Dakar nunca había tenido una etapa de 48 horas el segundo día. Además en un terreno que era bastante fácil que se hubiesen cosas y luego pinchar, había un poco de todo», avanza.

«Una cosa es hacer una etapa de 48 horas en arena, que por lo menos pinchazos sabes que no vas a tener. Y luego, un día después, la etapa maratón que han empezado hoy. Ha sido un principio de semana brutal», añade.

«Yo creo que quizás haya que compensarlo un poco más, pero es mi opinión. ASO, David Casera, me imagino que harán sus análisis después de la carrera y montarán algo diferente para el año que viene, si es que lo deciden. Pero al final, eso va por gusto», afirma.

«Pero sinceramente, a mí si me preguntasen yo con toda mi experiencia de 17 ó 18 Dakares, nunca había habido una semana tan potente, empezar con una semana tan fuerte, con una semana que ya sabíamos que iban a pasar muchísimas cosas, como así ha sido».